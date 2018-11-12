В Кыргызстане наценка на лекарства достигает от 50 до 130 процентов

В Кыргызстане анализ цен на жизненно важные лекарства показывает, что наценка фармацевтических компаний может достигать от 50 до 130 процентов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила консультант по лекарственной политике Минздрава Жылдыз Жумагулова.

По ее словам, возможность покупать лекарства через производителей позволит существенно снизить затраты. Кроме того, предлагаемые депутатом Дастаном Бекешевым поправки в закон о госзакупках тесно связаны с законом об охране здоровья граждан. Сейчас для его реализации разрабатывают перечень социально значимых и особо опасных для общества заболеваний, редких заболеваний и препаратов для их лечения.

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Глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев подчеркнул, что закупки лекарств напрямую у производителей позволят как минимум вполовину сократить траты бюджета.

«В ближайшие несколько лет на лечение пяти заболеваний будет уходить около 1,5 миллиарда сомов в год. Речь о лечении туберкулеза, ВИЧ, гемофилии, лекарствах, применяемых при трансплантации и гемодиализе. Ежегодно расходы будут только увеличиваться, но у бюджета нет возможности покрывать их. В 2020-2021 годах закупки препаратов для лечения ВИЧ и туберкулеза лягут на плечи государства. Сравнивая цены на местном рынке и при закупке через международные организации, мы можем половину денег сэкономить и направить на те же самые закупки», — считает Айбар Султангазиев.