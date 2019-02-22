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Общество
Сюжет: Безопасный город (197)

«Безопасный город». Сохранность передвижных камер обеспечивает «Вега»

На месте работы передвижных камер не должно быть сотрудников ГУОБДД МВД. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне злоумышленник пытался унести камеру «Безопасного города». Оператор концерна радиостроения «Вега» помешал ему.

В ГУОБДД МВД подчеркнули, что сотрудников правоохранительных органов не должно быть на месте работы передвижного комплекса. Операторы «Веги» самостоятельно устанавливают их согласно локации, а после передают данные в центр мониторинга. Они же следят за сохранностью оборудования.

Отмечается, что оператор «Веги» написал заявление в Аламединский РОВД о привлечении злоумышленника к ответственности.  
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