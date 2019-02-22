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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (263)

Модернизация ТЭЦ. К ответственности следует привлечь депутата Кожобека Рыспаева

Депутата Жогорку Кенеша и главу парламентского комитета по ТЭК Кожобека Рыспаева должны привлечь к уголовной ответственности. Об этом заявил 24.kg адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов.

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По его словам, парламентарии, а именно председатель профильного комитета, нарушили закон, не представив на общественное обсуждение проект ратификации соглашения с компанией ТВЕА. Общество должно дать им политическую оценку.

Юрист напомнил, что за ратификацию договоров отвечает Жогорку Кенеш, а не отдельные чиновники исполнительной власти.

«И сейчас говорить, что их там обманули, подставили, — просто детский сад какой-то», — сказал Нурбек Токтакунов.

Адвокат Сапара Исакова считает, что в отношении его подзащитного доказательства сфабрикованы и добыты незаконным путем. Он намерен ходатайствовать об их исключении из материалов дела.

В Свердловском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ. Они проходят за закрытыми дверями. Председательствующим судьей назначена Инара Гилязидинова.

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В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Из всех фигурантов под домашним арестом только экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.

По версии следствия, обвиняемые, заключив заведомо невыгодный контракт с компанией ТВЕА, нанесли ущерб интересам государства в $111 миллионов 252 тысячи 797.
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