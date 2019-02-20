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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (254)

Ремонт дорог. Экологи не понимают, зачем делать арыки, в которых не будет воды

В рамках второй фазы реконструкции дорог в Бишкеке предусмотрено устройство ирригации. Однако к ней возникли вопросы у представителей экологических организаций. Об этом они заявили во время объезда улиц с участием мэра, представителей общественных и неправительственных организаций, СМИ.

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«В проекте реконструкции улицы Кокчетавской арыки планируют положить за зеленой зоной. Нам говорят, что это ливневки. Но вся влага с дорог будет впитываться растениями и до лотков не будет доходить. У нас нет таких сильных ливней. Зачем тогда их укладывать?» — спросил исполнительный директор ОО «Ырыстан» Дмитрий Переяславский.

Он отметил, что по такому принципу укладывают ирригационную систему для полива зеленых насаждений.

«Однако и тут возникают вопросы. Представители муниципальных служб говорят, что в районе не предусмотрена поливная система. Ее не было и в советское время. Зачем тогда арыки, если вода не поступает? Получается, у нас есть кран, но нет трубы, которая доводит воду. Отвечают, что на будущее. Однако надо уже сейчас думать, откуда тут в будущем будет вода. Пока же арыки не будут работать ни как ливневки, ни как ирригационная система. Они бесполезны», — добавил Дмитрий Переяславский.
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