Ремонт дорог в Бишкеке. Мэр обещает максимально учесть пожелания горожан

Мэрия будет работать прозрачно и открыто в вопросах ремонта улиц Бишкека в рамках второй фазы проекта реконструкции дорог. Об этом заявил глава столичного муниципалитета Азиз Суракматов во время объезда улиц с участием общественных, экологических организаций и СМИ.

Глава ОФ «Городские инициативы» Айганыш Дербишева отметила, что необходимо вывесить на сайте мэрии не просто список улиц, а в виде карт и схем.

Фото 24.kg. Не исключено, что некоторые проекты реконструкции улиц изменят

«Непонятно, какой отрезок улицы отремонтирован. Кроме того, необходимо объяснить разницу между ремонтом, реконструкцией и расширением дорог. Идет путаница, горожанам говорят о ремонте, они радуются, а улицу расширяют до четырех полос. Конечно, это вызывает негодование. Оно происходит из-за отсутствия информации», — сказала она.

Урбанист поинтересовалась, почему проекты не прошли общественное обсуждение, и попросила приостановить реализацию второй фазы, пока мэрия не отчитается за первую.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов сообщил, что по первой фазе идет работа по приему улиц в эксплуатацию.

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«Весной посмотрим состояние дорог и начнем работу по приему. Есть замечания, несколько предложений по исправлению. В части информации мы готовы работать открыто, пригласили общественность и СМИ, чтобы показать состояние дорог, которые хотим отремонтировать. Вся информация на сайте УКС мэрии. Работы начнут в марте, и секрет из них делать не будем», — сказал он.

Азиз Суракматов добавил, что ремонт затрагивает старые кварталы, жители которых неоднократно жаловались на состояние дорог. «По ним невозможно ездить, грязь, ямы, местами нет асфальта. Районные администрации проводят обходы, чтобы по каждой улице определить деревья, подлежащие сносу. Если есть возможность их не сносить, будем менять проекты в сторону сужения улиц», — сказал он.

Фото 24.kg. В первую очередь отремонтируют совершенно разбитые улицы

Азиз Суракматов отметил, что на многих улицах хозяева домов вынесли заборы за красную линию, где должны быть тротуары и зеленые зоны. «В этом направлении работаем с Госрегистром, службами архитектуры», — сказал он.

По словам градоначальника, проект реконструкции не требует общественного обсуждения. «Есть несколько нормативных документов, по которым требуется их проведение, — бюджет, принятие нормативно-правовых документов. Здесь подрядная работа, согласно утвержденному проекту. Соглашение ратифицировано правительством», — сказал он.

Фото 24.kg. Активисты считают, что информации по ремонту улиц в Бишкеке недостаточно

Айганыш Дербишева возразила, что в данном случае нельзя говорить о подрядных работах. «Если идет расширение улиц — это большие градостроительные изменения. Ошибки первой фазы произошли во многом потому, что не было общественных слушаний», — считает она.