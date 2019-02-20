Ремонт дорог в Бишкеке. Мэр обещает максимально учесть пожелания горожан

Мэрия будет работать прозрачно и открыто в вопросах ремонта улиц Бишкека в рамках второй фазы проекта реконструкции дорог. Об этом заявил глава столичного муниципалитета Азиз Суракматов во время объезда улиц с участием общественных, экологических организаций и СМИ.
Глава ОФ «Городские инициативы» Айганыш Дербишева отметила, что необходимо вывесить на сайте мэрии не просто список улиц, а в виде карт и схем.
Урбанист поинтересовалась, почему проекты не прошли общественное обсуждение, и попросила приостановить реализацию второй фазы, пока мэрия не отчитается за первую.
Мэр Бишкека Азиз Суракматов сообщил, что по первой фазе идет работа по приему улиц в эксплуатацию.
Азиз Суракматов добавил, что ремонт затрагивает старые кварталы, жители которых неоднократно жаловались на состояние дорог. «По ним невозможно ездить, грязь, ямы, местами нет асфальта. Районные администрации проводят обходы, чтобы по каждой улице определить деревья, подлежащие сносу. Если есть возможность их не сносить, будем менять проекты в сторону сужения улиц», — сказал он.
По словам градоначальника, проект реконструкции не требует общественного обсуждения. «Есть несколько нормативных документов, по которым требуется их проведение, — бюджет, принятие нормативно-правовых документов. Здесь подрядная работа, согласно утвержденному проекту. Соглашение ратифицировано правительством», — сказал он.