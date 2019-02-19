Модернизация ТЭЦ. Обвиняемым по делу грозит свыше 15 лет тюрьмы

На предварительном слушании по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека защита обвиняемых депутата Жогорку Кенеша Осмонбека Артыкбаева, бывших премьер-министров Жанторо Сатыбалдиева и Сапара Исакова, топ-менеджеров энергосектора Салайдина Авазова и Айбека Калиева заявила ходатайства об изменении им меры пресечения. Суд отказал.

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Юристы заявили о предвзятости судьи Инары Гилязидиновой. Суд пояснил, что обвиняемым вменяется совершение особо тяжкого преступления, по которому санкция предусматривает лишение свободы на срок свыше 15 лет. Общая сумма причиненного государству ущерба составляет 5 миллиардов 439 миллионов 527 тысяч 482 сома, который до настоящего времени не возмещен.

Обвинения Сапару Исакову, Жанторо Сатыбалдиеву, Осмонбеку Артыкбаеву, Айбеку Калиеву, Салайдину Авазову, Ольге Лавровой и другим фигурантам расследования предъявлены по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Обвиняемой по делу проходит и экс-министр финансов Ольга Лаврова. Она под домашним арестом.