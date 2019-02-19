Модернизация ТЭЦ. Адвокаты обвиняемых требуют допросить депутатов парламента

Адвокаты фигурантов уголовного дела по факту коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ требуют допросить в суде депутатов Жогорку Кенеша. Об этом юристы сообщили 24.kg.

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По их словам, следствие было проведено небрежно. Адвокаты не понимают, почему парламентарии, лоббирующие интересы китайской компании ТВЕА и тем самым ускорившие ратификацию соответствующего соглашения, не были допрошены и не давали показания.

«Я имею в виду не только Асылбека Жээнбекова, бывшего спикера парламента на момент ратификации соглашения. А также его коллег, включая председателя профильного комитета Кожобека Рыспаева», — сказал адвокат экс-главы Национального энергохолдинга Айбека Калиева Бактыбек Жумашев.

Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов также недоволен предварительными слушаниями, которые прошли накануне в Свердловском районном суде Бишкека. Он ходатайствовал об изменении меры пресечения подзащитному. Но суд отказал. Все подследственные остались под арестом с содержанием в СИЗО ГКНБ.

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Обвинения Сапару Исакову, Жанторо Сатыбалдиеву, Осмонбеку Артыкбаеву, Айбеку Калиеву, Салайдину Авазову, Ольге Лавровой и другим фигурантам расследования предъявлены по факту злоупотребления должностным положением и коррупции.

По версии следствия, обвиняемые, заключив заведомо невыгодный контракт с компанией ТВЕА, нанесли ущерб интересам государства на общую сумму $111 миллионов 252 тысячи 797.