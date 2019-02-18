Нарушители получат скидку 50 процентов при оплате штрафа в течение двух недель. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, отработан механизм оплаты постановлений о нарушении ПДД через банки и Кыргызпочтасы. «Платежный шлюз работает. Нарушение фиксирует концерн радиостроения «Вега», направляет его в ГП «Инфоком», а оттуда — в центр мониторинга. После инспекторы его подписывают, распечатывают и отправляют на почту», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он добавил, что надо обратить внимание на то, как работают нормативные акты. «Законопроект по нарушениям на днях будет подписан. Водители получат возможность оплатить штраф в течение 15 дней со скидкой 50 процентов. Скоро начнем отправлять «письма счастья», — отметил глава правительства.