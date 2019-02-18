Неделя в «Безопасном городе». В Бишкеке зафиксировали 9,7 тысячи нарушений

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев рассказал журналистам о реализации проекта «Безопасный город».

По его словам, за неделю выявились проблемы с инфраструктурой, подложными номерами и заторами. «Мы изучили некоторые перекрестки — улиц Горького и 7 Апреля, проспекта Жибек Жолу и улицы Фучика и другие. Там зеленый сигнал светофора должен гореть дольше. Дано поручение в течение недели устранить нарушения», — пояснил Мухаммедкалый Абылгазиев.

За неделю зафиксировали 9,7 тысячи нарушений. Более половины из них подтвержденные. «Предложение о повороте со второго ряда на крупных перекрестках изучим», — сказал глава правительства.