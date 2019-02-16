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Общество

Цифровизация в действии. Электронная запись в школы не заработала

Электронный портал для записи детей в школу не работает вторые сутки.

Напомним, что регистрацию в электронной очереди в школы обещали запустить с 15 февраля 2019 года. Однако сайт www.mektep.edu.gov.kg не доступен.

В Министерстве образования и науки накануне заверяли, что систему починят до конца дня. Но сегодня зайти на сайт, чтобы записать ребенка в школу, так и невозможно.

Система «Электронная запись в школу» позволит каждому кыргызстанцу зарегистрировать ребенка, достигшего школьного возраста, на сайте www.mektep.edu.gov.kg для поступления в первый класс. Там же он может проверить статус заявления по номеру свидетельства о рождении ребенка или регистрационному номеру.
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