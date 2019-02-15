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Общество
Сюжет: Безопасный город (186)

«Безопасный город». С водителями, закрывающими госзнаки, проведут беседы

С 14 по 24 февраля ГУОБДД МВД проводит рейд под кодовым названием «Государственный номерной знак».

Сотрудникам управлений обеспечения безопасности дорожного движения дано поручение провести профилактическую работу с водителями и пешеходами. Особое внимание нужно уделить машинам со скрытыми или нечитаемыми номерами.

В Бишкеке водители уже начали замазывать номера грязью после того, как запустили проект «Безопасный город».

В ГУОБДД МВД отмечают, что такие деяния являются нарушением ПДД, за которое предусмотрен штраф по статье 127 Кодекса о нарушениях до 5 тысяч сомов.
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