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Общество

Электронная очередь в школы. Сайт не работает

Регистрацию в электронной очереди в школы обещали запустить с 15 февраля 2019 года. Однако сайт www.mektep.edu.gov.kg не доступен.

Как сообщили 24.kg в Министерстве образования и науки, возникла небольшая загвоздка. «МТУ сегодня утром принесли последние уточнения по микроучасткам. Сейчас разработчики вносят их. Мы тоже ждем запуска, сегодня это произойдет однозначно», — заверили в ведомстве.

Система «Электронная запись в школу» позволит каждому кыргызстанцу зарегистрировать ребенка, достигшего школьного возраста, на сайте www.mektep.edu.gov.kg для поступления в первый класс. Там же он может проверить статус заявления по номеру свидетельства о рождении ребенка или регистрационному номеру.
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