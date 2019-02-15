В «Джалал-Абадэлектро» выявлено несоответствие оформления складских документов

Счетная палата КР провела плановый аудит деятельности ОАО «Джалал-Абадэлектро» за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В материалах аудита отмечается, что общие потери электроэнергии в 2017-м составили 207,7 миллиона киловатт-часов, или 13,08 процента, что суммарно составило 204,2 миллиона сомов от поступления электроэнергии в сети при плановых потерях в 12,54 процента.

Фактический сбор средств за электроэнергию составил 99 процентов.

В ходе инвентаризации установлено несоответствие в оформлении складских документов, в результате чего образовались излишки на сумму 80,7 тысячи сомов. В ходе аудита излишки скорректированы, представлены накладные. Также выявлена недостача на 25,4 тысячи сомов. Вся сумма в ходе аудита восстановлена.