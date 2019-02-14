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Общество

15 февраля: где в регионах Кыргызстана отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — село Чырак;

  • 13.00-14.30 — город Каракол (улицы Карасаева, Элебаева, Сталинградская, Гоголя, Тоголока Молдо, Пионерская, Акыйкат, Искакова, Айтбаева, Киевская, Стаханова, Ворошилова, Кравцова, О.Кошевого, Садовая, Майра Керим кызы, Пушкина, Токтогула, Харьковская, Дружба, Ростовская, Курочкина, Бекбоева, Маяковского, Мурманская, Ленинградская, Шелководная, Фрунзенская, Транспортная, Ошская, Пржевальского, Масанчи), села Чельпек и Бурма-Суу.

2Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельская управа Гульча.
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