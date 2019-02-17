Неделя-24. Запуск «Безопасного города» и загрязнение воздуха в Бишкеке

В Кыргызстане наконец-то запустили проект «Безопасный город», камеры начали фиксировать нарушения на дорогах. При нарушении ПДД владельцы будут получать извещения о штрафах. Пока стационарные камеры работают на десяти перекрестках Бишкека. Также есть 17 стационарных рубежей и 20 передвижных аппаратно-программных комплексов. Они фиксируют семь видов нарушений ПДД.

Состояние воздуха в Бишкеке вызывает обеспокоенность горожан. Иногда смог в городе видно невооруженным взглядом, поэтому в такие дни находиться на улице небезопасно. К сожалению, официальных сведений нет. Зато они есть у экологов. Несмотря на то что чиновники не признают результаты их мониторинга, 24.kg начало публикацию данных о загрязнении воздуха в столице.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

«Безопасный город». Первые дни работы

Фото 24.kg. В Бишкеке водители вспомнили о наличии стоп-линии

В Кыргызстане работают камеры видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Водители отмечают, что порядка на дорогах стало больше. Многие участники движения соблюдают правила не только перед камерами, но и на других перекрестках. 24.kg оценило ситуацию в Бишкеке — «Безопасный город», день второй. О дисциплине водителей и пешеходов».

В Кыргызстане наконец-то запустили проект «Безопасный город». Многие водители тут же задались вопросами: как будут фиксировать нарушения и есть ли у них право вынужденного нарушения, к примеру, при образовании затора или помехе со стороны других участников движения? Юлия Костенко разбиралась в ситуации и пыталась ответить на возникающие вопросы — «Безопасный город». Проект готов, водители и чиновники — нет».

Водители завалили социальные сети жалобами на проект «Безопасный город». Автомобилисты разделились на два лагеря: одни поддерживают проект, другие требуют убрать камеры, обвиняя их в пробках на дорогах. 24.kg собрало основные претензии водителей и мнения горожан — «Безопасный город», день второй. На что жалуются водители».

Кражи невест в кыргызских традициях нет

Фото из личного архива Улана Усойуна

Улан Усойун — основатель фонда «Кочмондор», который занимается возрождением исконных кыргызских традиций. Он много исследует жизнь населения регионов и изучает исторические данные. В интервью 24.kg он рассказал, как сложился обряд ала качуу в Кыргызстане, почему он все еще существует и как с ним бороться.

Экономика растет на золоте

Благодаря увеличению добычи золота на Кумторе экономика Кыргызстана по итогам первого месяца 2019 года показала значительный рост. При этом цены выросли совсем незначительно, хотя за 30 дней сильно подорожали сигареты и свежие овощи. Подробнее в обзоре Татьяны Кудрявцевой «Итоги января. Экономика Кыргызстана на золотом коне».

Битва за комфортный Бишкек

Фото 24.kg. Жертвами проекта могут стать около четырех тысяч деревьев

В ходе второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» в течение двух лет Бишкек может потерять около четырех тысяч деревьев. Горожане, экологи, урбанисты и активисты считают, что этого допускать нельзя. Мэрия, пытаясь снизить градус недовольства, пригласила горожан на обсуждение вопроса. Но люди так и не получили ответы на многие вопросы. Проблему изучала Мария Орлова — «Ремонт дорог. Жители Бишкека требуют объявить мораторий на реализацию проекта».

Бишкекчане хотели бы жить в красивом, удобном и комфортном городе. Столичные службы прилагают к этому усилия. Но порой деятельность муниципалитета по благоустройству города напоминает мартышкин труд. Вот несколько тому примеров — «Благоустройство Бишкека. Шаг вперед, два назад».

Очарованная кыргызами азербайджанка

Фото из личного архива Айши Джаббаровой

Азербайджанка Айша Джаббарова выбрала Кыргызстан для стажировки в молодежной организации IDEA CA осознанно. Три месяца назад она приехала в Бишкек. Девушка помогает молодым людям развивать критическое мышление через дебаты, адвокацию, исследования. Впечатлениями о Бишкеке и Кыргызстане она поделилась в интервью 24.kg.

Иссык-Кулю угрожает нефть

У Иссык-Куля есть серьезная проблема — нефтяное пятно на территории Балыкчи. Находится оно в почве на глубине около 2 метров и на расстоянии от озера около 100 метров . Образовалось пятно из-за работы нефтяной базы. Общая площадь загрязненной территории составляет примерно 1,5 гектара. Подробнее в материале Анастасии Бенгард «Нефтяное пятно на Иссык-Куле. Скоро сезон, проблема не решается».

От хилого юноши до чемпиона мира

Фото из архива Яна Сватковского. Чемпион мира по пауэрлифтингу и пауэрспорту Ян Сватковский

В 2018 году на спортивном небосклоне Кыргызстана зажглась новая звезда — пауэрлифтер Ян Сватковский стал чемпионом мира. Когда-то, придя в зал хилым юношей, он об этом не мог и мечтать. Как детское увлечение переросло в дело жизни, о настоящих друзьях и памятных турнирах 29-летний силач рассказал в интервью 24.kg.

Если протекает крыша...

Ремонт — дело хлопотное и затратное. Особенно если речь не об отдельной квартире, а о многоэтажном доме. Залатать крышу, заменить трубы, покрасить подъезды... Дел много, а средств не хватает. Тут могут помочь стимулирующие гранты, которые выделяет столичная мэрия. В Агентстве развития города 24.kg рассказали, кто и как может их получить, — «Как за счет мэрии починить протекающую крышу».

Красота Кыргызстана в фотографиях читателей

Фото Анары. «Космические» облака Иссык-Куля, ноябрь 2018 года

В выпуске рубрики пейзажи трех северных областей Кыргызстана — Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской. Начинается же наше путешествие с Чон-Кемина. Подробнее в «Мгновения жизни. Радуга Чон-Кемина и «космические» облака Иссык-Куля».

Тест с чертовщиной

Давно мы не баловали наших читателей забавными тестами. Вот исправляемся. А чтобы вы не загрустили, мы решили темой выбрать домового. Что это за чудо-юдо и как с ним уживаться, можно узнать, пройдя небольшой тест 24.kg.

Новинки книжного блога

Специально для читателей 24.kg книжный блогер, автор телеграм-канала «Сестрица Холдена» Евгения Николаева рассказывает о самых актуальных, интересных и полезных книгах из мира художественной литературы и нон-фикшн. Сегодня речь о фантастическом романе британца Дэйва Хатчинсона — «Осень Европы» — отменный шпионский нуар в декорациях недалекого будущего».

Как чиновники отвечают на жалобы бишкекчан

В рубрику «Агент 024» читатели постоянно присылают сообщения о городских проблемах. На некоторые из них столичная мэрия старается реагировать оперативно, но часть остается нерешенной. 24.kg собрало ответы муниципалитета на жалобы горожан — «Дороги, знаки, нарушители ПДД. Чем недовольны бишкекчане».

Правила? Не, не слышали

Видео читателя 24.kg. Парковка в два ряда для Бишкека давно стало привычной.

Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее — в нашем проекте «Продуктовая корзина».