20:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Груз 200. Правозащитник предлагает способ борьбы с нечистоплотными бизнесменами

Депутат от фракции «Кыргызстан» Кубанычбек Нурматов предложил увеличить в разы расходы на оплату груза 200.

Читайте по теме
Валентина Чупик: Мигранты из Кыргызстана не готовы жить в правовом обществе

По его словам, государство должно помогать родственникам соотечественников. У последних просто нет денег, чтобы оплатить доставку тела на родину.

Правозащитник Валентина Чупик, организация которой оказывает помощь мигрантам, уверена, что повышать расходы не выход. Российские морги, рассказывает она, вовлечены в коррупционный бизнес похоронных агентств, поэтому категорически отказывают родственникам погибших в выдаче тела без заключения договора с аффилированными компаниями по оказанию ритуальных услуг, а те назначают грабительские цены, которые озвучил Кубанычбек Нурматов.

При этом работодатель никоим образом не помогает в отправке погибшего в Кыргызстан и компенсацию семье не выплачивает.

90 процентов мигрантов работают без легально оформленных договоров.

Правозащитники утверждают, что юридически оформлять мигрантов не хотят сами наниматели.

По мнению Валентины Чупик и других экспертов, консультирующих мигрантов, на законодательном уровне необходимо обязать посольство и консульства Кыргызстана помогать своим гражданам не раздачей денег, а обращениями в организации для защиты их прав и законных интересов, чтобы морги выдавали тела погибших без заключения договора на оказание ритуальных услуг. Для облегчения финансового бремени нужно создать или выбрать по конкурсу похоронное агентство, оказывающее соответствующие услуги по ценам, близким к себестоимости (от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от региона). Также необходимо рассмотреть возможность доставки груза 200 за счет средств национальных авиакомпаний.
Ссылка:
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве подросток из Кыргызстана упал на рельсы метро
Пожар на обувной фабрике в Новосибирске. Дело о гибели мигрантов передали в суд
Кыргызстанец разбился на стройке в России
В Москве умерли два кыргызстанца. Их тела отправили на родину
С начала года в Кыргызстан доставлен 121 груз-200
О мерах по компенсации расходов, связанных с доставкой тел
Доставка груза-200 в Кыргызстан. За репатриацию хотят платить 50 тысяч сомов
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. За&nbsp;полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений «Безопасный город». За полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений
&laquo;Безопасный город&raquo;. Почему количество нарушений за&nbsp;ночь изменилось? «Безопасный город». Почему количество нарушений за ночь изменилось?
&laquo;Безопасный город&raquo;. Какая скорость считается нарушением ПДД «Безопасный город». Какая скорость считается нарушением ПДД
Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову
Бизнес
Beeline: У&nbsp;любви нет даты Beeline: У любви нет даты
E-загранпаспорта Кыргызстана станут одними из&nbsp;самых продвинутых в&nbsp;СНГ E-загранпаспорта Кыргызстана станут одними из самых продвинутых в СНГ
Тариф для всей семьи от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Тариф для всей семьи от Мобильного оператора О!
Выбираем подарки на&nbsp;День влюбленных вместе с&nbsp;MegaCom Выбираем подарки на День влюбленных вместе с MegaCom