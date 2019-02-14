Груз 200. Правозащитник предлагает способ борьбы с нечистоплотными бизнесменами

Депутат от фракции «Кыргызстан» Кубанычбек Нурматов предложил увеличить в разы расходы на оплату груза 200.

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По его словам, государство должно помогать родственникам соотечественников. У последних просто нет денег, чтобы оплатить доставку тела на родину.

Правозащитник Валентина Чупик, организация которой оказывает помощь мигрантам, уверена, что повышать расходы не выход. Российские морги, рассказывает она, вовлечены в коррупционный бизнес похоронных агентств, поэтому категорически отказывают родственникам погибших в выдаче тела без заключения договора с аффилированными компаниями по оказанию ритуальных услуг, а те назначают грабительские цены, которые озвучил Кубанычбек Нурматов.

При этом работодатель никоим образом не помогает в отправке погибшего в Кыргызстан и компенсацию семье не выплачивает.

90 процентов мигрантов работают без легально оформленных договоров.

Правозащитники утверждают, что юридически оформлять мигрантов не хотят сами наниматели.

По мнению Валентины Чупик и других экспертов, консультирующих мигрантов, на законодательном уровне необходимо обязать посольство и консульства Кыргызстана помогать своим гражданам не раздачей денег, а обращениями в организации для защиты их прав и законных интересов, чтобы морги выдавали тела погибших без заключения договора на оказание ритуальных услуг. Для облегчения финансового бремени нужно создать или выбрать по конкурсу похоронное агентство, оказывающее соответствующие услуги по ценам, близким к себестоимости (от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от региона). Также необходимо рассмотреть возможность доставки груза 200 за счет средств национальных авиакомпаний.