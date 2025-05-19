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В Санкт-Петербурге на эскалаторе в метро сбили кыргызстанку с маленьким ребенком

В Санкт-Петербурге на эскалаторе в метро сбили кыргызстанку с маленьким ребенком. Об этом сообщает сайт телеканала 78.ru.

телеканала 78.ru
Фото телеканала 78.ru

Уточняется, что 17 мая вечером со станции метро «Чернышевская» госпитализировали мать с сыном. Врачи диагностировали у 41-летней гражданки Кыргызстана закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом подколенника, ушибы поясничного отдела позвоночника, а также ушибы и множественные ссадины головы. У ее сына, 2020 года рождения, — повреждение руки.

По словам пострадавшей, они были сбиты на эскалаторе упавшим сзади пьяным мужчиной, который после этого сразу же скрылся.

Выясняются обстоятельства травмирования двух пассажиров метрополитена.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329481/
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