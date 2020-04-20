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За месяц из России в Кыргызстан отправлено 17 грузов 200

За месяц из России в Кыргызстан отправлено 17 грузов 200. Об этом сообщило посольство КР в РФ.

В дипмиссии отметили, что вывоз тел умерших граждан разрешен на автотранспорте транзитом через Казахстан.

«В соответствии с договоренностями с российской и казахстанской сторонами, вывоз грузов 200 осуществляется в специально оборудованных автомашинах с оформлением всех документов в установленном порядке в сопровождении одного близкого родственника», — уточнили в посольстве.

 

С вопросами можно обратиться в кол-центр посольства:

+74992374301;
+74992374461;
+79253874127 — мобильный (WhatsApp);
+79253874597 — мобильный (WhatsApp);
+79251032911 — мобильный (WhatsApp).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150586/
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