За месяц из России в Кыргызстан отправлено 17 грузов 200. Об этом сообщило посольство КР в РФ.
В дипмиссии отметили, что вывоз тел умерших граждан разрешен на автотранспорте транзитом через Казахстан.
«В соответствии с договоренностями с российской и казахстанской сторонами, вывоз грузов 200 осуществляется в специально оборудованных автомашинах с оформлением всех документов в установленном порядке в сопровождении одного близкого родственника», — уточнили в посольстве.
С вопросами можно обратиться в кол-центр посольства:
+74992374461;
+79253874127 — мобильный (WhatsApp);