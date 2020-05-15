В Ошскую область из России доставили тело кыргызстанца, умершего от COVID-19

В Ошскую область из России накануне доставили труп кыргызстанца, который болел коронавирусом. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.

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По ее данным, всех людей, которые сопровождали тело, поместили в обсервацию.

«Тело привезли ночью. На границе груз 200 встречали сотрудники правоохранительных органов и санэпидемстанции. Мужчину похоронили сразу, его родственники отнеслись к этому с пониманием. Это уже третий умерший кыргызстанец с коронавирусом, которого доставили в область», — заключили в ведомстве.