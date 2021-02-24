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Подписан указ о порядке репатриации в Кыргызстан тел граждан, умерших за рубежом

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О порядке репатриации в Кыргызскую Республику тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом».

Так, в целях регламентации порядка репатриации (доставки) в Кыргызскую Республику тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом, а также оказания государственной финансовой поддержки родственникам или лицам, осуществляющим расходы, связанные c транспортировкой тел умерших граждан Кыргызской Республики, руководствуясь статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

— выработать механизмы порядка репатриации в Кыргызскую Республику тел умерших за рубежом граждан Кыргызской Республики;

— определить размеры единовременных выплат для покрытия расходов близким родственникам или лицам, осуществляющим репатриацию тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом, с учетом страны, из которой они будут вывезены;

— определить Министерство иностранных дел

Кыргызской Республики и его заграничные учреждения в качестве уполномоченного органа по оказанию содействия близким родственникам или лицам, осуществляющим репатриацию тел умерших граждан Кыргызской Республики, а также по предоставлению им единовременных выплат;

— поручить Министерству экономики и финансов

Кыргызской Республики своевременно выделять финансовые средства Министерству иностранных дел Кыргызской Республики и его заграничным учреждениям на расходы, связанные с репатриацией тел умерших граждан Кыргызской Республики;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа, включая меры по внесению изменений в действующее законодательство.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/184386/
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