Факты обогащения обвиняемых в коррупции при модернизации ТЭЦ найти не могут

Генпрокуратура ищет имущество у обвиняемых в коррупции по модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

Депутат Дастан Бекешев поинтересовался, обнаружено ли какое-то имущество или финансовые средства, полученные при лоббировании проекта модернизации столичной ТЭЦ.

«Когда лоббируют, обязательно бывает взятка. Вы нашли у кого-нибудь незаконные деньги на банковских счетах, за рубежом, новые дома или другое имущество?» — спросил он у генпрокурора.

Откурбек Джамшитов не смог ответить однозначно на этот вопрос, сказав, что принимаются меры для того, чтобы найти следы денег.

«В этом направлении проводится работа. Если незаконное обогащение подтвердится, будут возбуждены новые уголовные дела», — отметил он.

Ранее Откурбек Джамшитов сказал депутатам ЖК, что через подставные фирмы чиновников средства расходовались на личные цели.