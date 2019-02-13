«Безопасный город». Почему количество нарушений за ночь изменилось?

Пользователь социальной сети Facebook Belek RS уверяет, что в центре мониторинга за ночь переписали количество нарушений в рамках проекта «Безопасный город».

«Вчера все видели фото, где за день нарушений зафиксировано на 9,5 миллиона сомов. Сегодня правительство показало другие цифры — в 10 раз меньше — всего 878 тысяч сомов. За ночь переписали и исправили. Кто даст гарантии, что потом не будут также исправлять и закрывать глаза на нарушения депутатов, чиновников и приближенных?» — интересуется пользователь.

24.kg запросило у ГУОБДД МВД КР информацию о количестве зафиксированных нарушений. Ответ обещали предоставить позже.