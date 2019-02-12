ГУВД Бишкека открыло канал связи с населением в WhatsApp

ГУВД Бишкека открыло канал связи в WhatsApp.

По номеру 0708102000 можно отправить интересующие граждан вопросы и получить на них ответы, указать на замечания и предложения по работе правоохранительных органов в Бишкеке.

Граждане могут отправлять на этот номер информацию, фото и видео о происшествиях, преступлениях и прочих правонарушениях со стороны подозрительных лиц и злоумышленников.

«Граждане могут сообщать о противоправных действиях сотрудников милиции по данному WhatsApp-каналу, по всем случаям правонарушений с участием милиционеров будут принимать строгие меры», — подчеркнули в ГУВД Бишкека.

Указанный WhatsApp-канал работает круглосуточно — все сообщения граждан, относящиеся к компетенции ГУВД, обязательно рассмотрят.

По ложным сообщениям на WhatsApp-канал органы внутренних дел Бишкека будут принимать меры.