02:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Безопасный город (180)

Проект «Безопасный город». Портал госуслуг работает с перебоями

Автовладельцы жалуются на нестабильную работу портала государственных услуг, где можно проверить наличие штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Читайте по теме
«Безопасный город». Проект готов, водители и чиновники — нет

«Сайт egov.kg работает более стабильно. При попытке зайти по ссылке uslugi.gov.kg возникают проблемы», — сообщают читатели.

В Государственном комитете информационных технологий и связи 24.kg пояснили, что на портал в час заходит до 1 тысячи пользователей. Специалисты работают над расширением канала. В течение часа они обещают устранить неполадки.

Напомним, что сегодня в Кыргызстане заработали камеры видеофиксации нарушений ПДД.
Ссылка:
просмотров: 2802
Версия для печати
Материалы по теме
«Безопасный город». Первые «письма счастья» автовладельцы получат через неделю
«Безопасный город». Должны ли устанавливать знаки при работе передвижных камер
«Безопасный город». За сутки ГУОБДД зарегистрировало 761 нарушение
«Безопасный город», день второй. На что жалуются водители
«Безопасный город». Почему количество нарушений за ночь изменилось?
«Безопасный город». За полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений
«Безопасный город». МВД просит освободить от уплаты пошлины при обращении в суд
«Безопасный город». В Бишкеке знаки вводят автомобилистов в заблуждение
Могут же. «Безопасный город» в действии: водители маршруток соблюдают ПДД
«Безопасный город». Проект готов, водители и чиновники — нет
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. За&nbsp;полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений «Безопасный город». За полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений
&laquo;Безопасный город&raquo;. Какая скорость считается нарушением ПДД «Безопасный город». Какая скорость считается нарушением ПДД
&laquo;Безопасный город&raquo;. Почему количество нарушений за&nbsp;ночь изменилось? «Безопасный город». Почему количество нарушений за ночь изменилось?
Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову
Бизнес
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!
&laquo;Газпром нефть Азия&raquo; в&nbsp;четвертый раз получила награду &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; «Газпром нефть Азия» в четвертый раз получила награду «Лучший налогоплательщик»