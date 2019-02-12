Проект «Безопасный город». Портал госуслуг работает с перебоями

Автовладельцы жалуются на нестабильную работу портала государственных услуг, где можно проверить наличие штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

«Сайт egov.kg работает более стабильно. При попытке зайти по ссылке uslugi.gov.kg возникают проблемы», — сообщают читатели.

В Государственном комитете информационных технологий и связи 24.kg пояснили, что на портал в час заходит до 1 тысячи пользователей. Специалисты работают над расширением канала. В течение часа они обещают устранить неполадки.

Напомним, что сегодня в Кыргызстане заработали камеры видеофиксации нарушений ПДД.