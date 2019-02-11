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Общество
Сюжет: Безопасный город (166)

«Безопасный город». Какая скорость считается нарушением ПДД

В концерне радиостроения «Вега» 24.kg рассказали, какая скорость считается нарушением Правил дорожного движения.

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По словам технического специалиста «Веги» Сергея Долгополова, камеры работают с погрешностью один километр.

«По законодательству превышение на 20 километров не считается нарушением. К примеру, при ограничении в 40 километров в час, мы берем погрешность на один километр и фиксируем нарушение свыше 62 километров в час. Если установлено ограничение в 60 километров в час, то штраф будет выписываться при движении свыше 82 километров в час», — пояснил он.

Напомним, что превышение водителем скорости движения более чем на 20 километров в час наказывается штрафом в 1 тысячу сомов, более чем на 40 километров в час — 7,5 тысячи сомов.

С 12 февраля в Кыргызстане начинает работать проект «Безопасный город».
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