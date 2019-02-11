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Общество
Сюжет: Безопасный город (164)

«Безопасный город». Мэрия Бишкека завершила подготовку к первому этапу проекта

Мэрия Бишкека завершила подготовку к первому этапу проекта «Безопасный город». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, в приведении в соответствие с ГОСТом дорожной инфраструктуры десяти перекрестков были заняты все городские службы.

«Бишкекзеленхоз провел санитарную обрезку деревьев, загораживающих обзор светофоров и дорожных знаков. Бишкекасфальтсервис нанес необходимую дорожную разметку и установил дорожные знаки. Специализированное монтажно-эксплуатационное управление (СМЭУ ГУОБДД МВД) за счет средств городского бюджета модернизировало старые светофоры, заменив их современными светодиодными. Бишкексвет установил наружное освещение, а «Тазалык» произвел санитарную очистку», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что все перекрестки, которые будут оснащены комплексом фото- и видеофиксации, обозначены специальным дорожным знаком «Контроль». Камеры будут работать в круглосуточном режиме.

Запуск проекта запланирован на 12 февраля 2019 года.
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