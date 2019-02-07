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Общество

8 февраля: где в регионах Кыргызстана отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Иссык-Кульская область

  • 13.00-17.00 — город Каракол (улицы Пролетарская, Королькова, Октябрьская, Жамансариева, Айни, Алыбакова, Московская, Коенкозова, Гебзе, Кутманалиева, Гагарина, Асаналиева, Тыныстанова, Дзержинского, Токтогула, Карасаева, Орозова).

2Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кызыл-Булак, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, Кызыл-Тейит, Жаны-Ноокат, Тамак, Бак-Кочо, Жаш, Калмак, город Ош (микрорайон «Амир-Тимур», село Озгур).

3Баткенская область

  • 8.00-17.00 — сельская управа Ынтымак.
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