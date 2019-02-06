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Общество

В Москве задержали девять граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана

В Москве задержали граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба посольства КР в России.

На телефон горячей линии посольства поступила информация о задержании граждан Кыргызстана. Установлено, что в торговом центре «Парус», расположенном возле станции метро «Петровско-Разумовская», задержаны граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Проверка санкционирована в связи с тем, что в этом районе зарегистрировано преступление, подозреваемым которого указано лицо азиатской внешности.

По итогам проверки документов, подтверждающих право на пребывание в РФ, девять граждан КР отпустили. В отношении одного, у которого документы находились на продлении регистрации, составлен протокол.
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