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Общество

7 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Белорусской, Джантошева, Юнусалиева, Суванбердиева, Бектенова, переулки Анарчинский, Неженский, Бийский, жилмассив «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Санжыра, Ахунбаева);
  • 13.00-17.00 — село Орто-Сай (южная часть улицы Иманалиева), отрезки улиц Гражданской, Дачной, Суворова, Куренкеева, Осмонкула, Мечникова, переулки Молдавский, Балыкчинский;
  • 9.00-14.00 — отрезки улиц Боконбаева, Чуйкова, Суюмбаева, Мичурина, Тургенова, Фирова, переулки Дунайский, Гульчинский, Аральский;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Лущихина, Калужской, Тимура Фрунзе, Черноморской, Кузбасской, Марата, Орловской, Медерова, Абая, Шоорукова, Темирова, жилмассивы «Калыс-Ордо», «Ак-Ордо», микрорайон «Джал-29».

2Чуйская область

  • 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Мостовая, Речная, Новая, Набережная, район ПМК-3), Гроздь (улицы Грозденская, Садовая), Верхний Ат-Башы, Пятилетка, Пригородное (улицы Гагарина, Новая, Жаштык, Суворова, Серегина), Горная Маевка (улицы Дорожная, Кыргызская, Школьная, Восточная), Ленинское (улицы Мостовая, Речная, Новая), Карла-Маркса (улицы Пушкина, Октябрьская, Гагарина, Фабричная, Гоголя, 22 партсъезда), Восток (улицы Крупской, Ленина, Весеняя, Мирная, Карла Маркса, Тельмана), Аламедин (улицы Школьная, Гагарина) Лебединовка (проспект Победы), Новопавловка (улицы Советская, Свердлова), Джаны-Пахта (улицы Северная, Советская, Сагымбаева), Джаны-Джер (улицы Больничная, Молодой Гвардии, переулок Лесной, 1 микрорайон), Романовка (улицы Гагарина, Московская, Садовая), Дружба (отрезок улицы Тельмана), Калининское (улицы Карла-Маркса № 23-31; Бейшеналиевой № 15-17; Калинина № 15, Ленина № 24-34), города Шопоков (улицы Линейная, Октябрьская, Кирпичная, Заводская, Садовая), Кант (отрезки улиц Пушкина, Молодежная, Свердлова, Щорса);
  • 9.00-18.00 — села Предтеченка, Александровка (улицы Мамайская, Почтовая, Пионерская, Фрунзе), Беш-Терек, Беловодское (улицы Фрунзе, Крупская).
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