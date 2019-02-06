7 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

9.30-17.00 — отрезки улиц Белорусской, Джантошева, Юнусалиева, Суванбердиева, Бектенова, переулки Анарчинский, Неженский, Бийский, жилмассив «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Санжыра, Ахунбаева);

13.00-17.00 — село Орто-Сай (южная часть улицы Иманалиева), отрезки улиц Гражданской, Дачной, Суворова, Куренкеева, Осмонкула, Мечникова, переулки Молдавский, Балыкчинский;

9.00-14.00 — отрезки улиц Боконбаева, Чуйкова, Суюмбаева, Мичурина, Тургенова, Фирова, переулки Дунайский, Гульчинский, Аральский;

9.00-18.00 — отрезки улиц Лущихина, Калужской, Тимура Фрунзе, Черноморской, Кузбасской, Марата, Орловской, Медерова, Абая, Шоорукова, Темирова, жилмассивы «Калыс-Ордо», «Ак-Ордо», микрорайон «Джал-29».

2 Чуйская область