22:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

6 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Келечек» (4, 5-я улицы), «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Санжыра, Ахунбаева, Улан, Арстанбап, Кулмурзаева, Тон), «Ала-Тоо», отрезки улиц Юнусалиева, Джантошева, Кулиева, бульвар Молодой Гвардии до БЧК;
  • 9.40-14.00 — отрезки улиц Достоевского, Куренкеева, Керамической, проспект Чуй;
  • 14.00-17.00 — отрезки улиц Кольбаева, Хвойной, Крымской, жилмассив «Дордой» (участок 82);
  • 10.30-14.00 — отрезки улиц Фрунзе, Саратовской, Западной, Курманжан Датки, переулок Феодосийский;
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Абдрахманова, Элебаева, Жукеева-Пудовкина, Горького, переулок Геологический;
  • 9.30-17.00 — село Чон-Арык (улицы Мостовая, Кожомкулова, Таалая, Соликамская, 50-лет Победы, Ярославская);
  • 9.00-18.00 — микрорайон «Джал» (отрезки улиц Асаналиева, Тыналиева), отрезок улицы Исанова, жилмассив «Ак-Ордо».

2Чуйская область

  • 9.00-17.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, Кыргызская), Гроздь (центральная часть, улицы Грозденская, Садовая), Верхний Ат-Башы (Водокачка), Пятилетка, Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучаловой), Кок-Джар (улицы Табылды уулу, Нурманбетова), Лебединовка (улицы Нарынская, Чуйская, Северная), Аламедин (улицы Гагарина, Некрасова, Заводская, М.Горького, Панфилова, Алма-Атинская, Гоголя, Чугуева), Асылбаш (улицы Мира, Жайчи, Доолот), Сокулук (улицы Новая, Белинского, Ленинградская), Романовка (улицы Гагарина, Заводская), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебека, Табышалиева, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева), Александровка (улицы Пушкина, Гагарина), Беловодское (улицы Озерная, Крупская), Маловодное (кошары), Спартак (водозабор), Калининское (улицы Бейшеналиева № 15-17; Карла-Маркса № 23-31; Калинина № 15; Ленина № 24-34), Новопокровка (улица Чехова), Милянфан (улица Ленина), Ак-Кудук (улица Токтогула), Дружба (улица Тельмана), город Кант (отрезок улицы Абдраимова).
Ссылка:
просмотров: 571
Версия для печати
Материалы по теме
5 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
4 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
«Ошэлектро» отключило услугу онлайн-платежей для ОсОО «Мобильник»
1 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
31 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
30 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
26 января: где в регионах отключат свет
25 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Автобус Бишкек&nbsp;&mdash; Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов Автобус Бишкек — Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка
Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41&nbsp;лицензией на&nbsp;месторождения Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41 лицензией на месторождения
Бизнес
Как связаться с&nbsp;MegaCom Как связаться с MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; внедрил новый моментальный продукт: предвыпущенная банковская карта «Бакай Банк» внедрил новый моментальный продукт: предвыпущенная банковская карта
О!Store: СКИДКИ 20&nbsp;процентов в&nbsp;честь открытия нового магазина в&nbsp;Таласе О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе
Новое эксклюзивное роуминг-направление в&nbsp;Крыму от&nbsp;MegaCom Новое эксклюзивное роуминг-направление в Крыму от MegaCom