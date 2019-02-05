6 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Келечек» (4, 5-я улицы), «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Санжыра, Ахунбаева, Улан, Арстанбап, Кулмурзаева, Тон), «Ала-Тоо», отрезки улиц Юнусалиева, Джантошева, Кулиева, бульвар Молодой Гвардии до БЧК;
- 9.40-14.00 — отрезки улиц Достоевского, Куренкеева, Керамической, проспект Чуй;
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Кольбаева, Хвойной, Крымской, жилмассив «Дордой» (участок 82);
- 10.30-14.00 — отрезки улиц Фрунзе, Саратовской, Западной, Курманжан Датки, переулок Феодосийский;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Абдрахманова, Элебаева, Жукеева-Пудовкина, Горького, переулок Геологический;
- 9.30-17.00 — село Чон-Арык (улицы Мостовая, Кожомкулова, Таалая, Соликамская, 50-лет Победы, Ярославская);
- 9.00-18.00 — микрорайон «Джал» (отрезки улиц Асаналиева, Тыналиева), отрезок улицы Исанова, жилмассив «Ак-Ордо».
2Чуйская область
- 9.00-17.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, Кыргызская), Гроздь (центральная часть, улицы Грозденская, Садовая), Верхний Ат-Башы (Водокачка), Пятилетка, Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучаловой), Кок-Джар (улицы Табылды уулу, Нурманбетова), Лебединовка (улицы Нарынская, Чуйская, Северная), Аламедин (улицы Гагарина, Некрасова, Заводская, М.Горького, Панфилова, Алма-Атинская, Гоголя, Чугуева), Асылбаш (улицы Мира, Жайчи, Доолот), Сокулук (улицы Новая, Белинского, Ленинградская), Романовка (улицы Гагарина, Заводская), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебека, Табышалиева, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева), Александровка (улицы Пушкина, Гагарина), Беловодское (улицы Озерная, Крупская), Маловодное (кошары), Спартак (водозабор), Калининское (улицы Бейшеналиева № 15-17; Карла-Маркса № 23-31; Калинина № 15; Ленина № 24-34), Новопокровка (улица Чехова), Милянфан (улица Ленина), Ак-Кудук (улица Токтогула), Дружба (улица Тельмана), город Кант (отрезок улицы Абдраимова).