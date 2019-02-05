6 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

9.30-18.00 — жилмассивы «Келечек» (4, 5-я улицы), «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Санжыра, Ахунбаева, Улан, Арстанбап, Кулмурзаева, Тон), «Ала-Тоо», отрезки улиц Юнусалиева, Джантошева, Кулиева, бульвар Молодой Гвардии до БЧК;

9.40-14.00 — отрезки улиц Достоевского, Куренкеева, Керамической, проспект Чуй;

14.00-17.00 — отрезки улиц Кольбаева, Хвойной, Крымской, жилмассив «Дордой» (участок 82);

10.30-14.00 — отрезки улиц Фрунзе, Саратовской, Западной, Курманжан Датки, переулок Феодосийский;

9.30-17.30 — отрезки улиц Абдрахманова, Элебаева, Жукеева-Пудовкина, Горького, переулок Геологический;

9.30-17.00 — село Чон-Арык (улицы Мостовая, Кожомкулова, Таалая, Соликамская, 50-лет Победы, Ярославская);

9.00-18.00 — микрорайон «Джал» (отрезки улиц Асаналиева, Тыналиева), отрезок улицы Исанова, жилмассив «Ак-Ордо».

2 Чуйская область