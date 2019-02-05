У претендентов на должность судей нет равного доступа к госслужбе

Конституционная палата вынесла решение, что действующая система обучения претендентов на должности судей в Высшей школе правосудия нарушает равный доступ к государственной службе.

По данным КП КР, судейская коллегия рассмотрела Закон «О статусе судей Кыргызской Республики». Оспариваемые нормы признаны противоречащими Конституции.

Согласно закону, претенденты на должность судьи должны пройти обучение в течение года. На работе потенциальные учащиеся должны оформить отпуск без сохранения заработной платы. По окончании проводится квалификационный экзамен.

При таких требованиях не учтены обстоятельства, которые препятствуют кандидатам в судьи пройти обучение и участвовать потом в отборе. Также они приводят к дискриминации по социальному и имущественному положению.

В частности, обучение кандидатов на должности судей проводят только очно, что предполагает оформление отпуска без содержания на 12 месяцев. Но не все руководители учреждений готовы отпустить сотрудника на столь длительный срок. Если взять отпуск без содержания, то человек лишается заработной платы.

«Если учитывать, что у такого кандидата нет никакого иного дохода, это становится реальным препятствием для прохождения обучения именно по имущественному положению. Обстоятельство усугубляется тем, что обучение проводят только в Бишкеке в Высшей школе правосудия, то есть учащиеся из регионов должны снимать жилье в столице. Его аренда становится дополнительной неподъемной финансовой нагрузкой. При таких условиях шансы на обучение появляются только у тех, кто финансово состоятелен, а это создает предпосылки для неравных условий», — говорится в решении Конституционной палаты.

В КП КР подчеркивают, что действующая система обучения хотя и направлена на обеспечение судейского корпуса квалифицированными кадрами, но набор с учетом дополнительных требований ограничен.

«Сужается и сам круг участников, претендующих на вакантные судейские должности, что в итоге влияет на отбор наиболее достойных», — указано в решении Конституционной палаты.

Действующая система обучения неоправданна с точки зрения эффективности использования бюджетных средств, поскольку наличие сертификата не гарантирует, что кандидат займет должность судьи. Конституционная палата

Отмечая эти противоречия, члены коллегии КП КР пришли к выводу, что гарантированные Конституцией права граждан на защиту от дискриминации и равенство всех перед законом и судом нарушены, а оспариваемые нормы закона противоречат Основному закону страны.