5 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
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жилмассив «Кок-Джар» (улицы Улан, Арстанбап, Кулмурзаева, Тон, Шоокум, Кок-Жайык, Кок-Жангак, Арстанбап)
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9.00
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17.00
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жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Босого, Тон, Кок-Джар), «Алтын-Ордо» (4-7-я улицы)
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9.30
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12.00
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отрезок улицы Юнусалиева
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9.00
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17.00
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жилмассивы «Кара-Жигач», «44 га»
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13.00
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17.00
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микрорайон «Восток-5», 10/4-10/7
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14.00
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17.00
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микрорайон «Восток-5», 7
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9.00
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17-00
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улица Гоголя, 7, 9
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9.30
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17.00
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отрезки улиц Армейской, Кийизбаевой, Толубай-Ата
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9.30
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14.00
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отрезок улиц Саратовской, Куюковой, Репина
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9.30
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17.00
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отрезки улиц Панфилова, Логвиненко, Токтогула, Сагынбая Манасчи
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9.00
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12.00
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отрезки улиц Медерова, Кожобергенова, Березовой
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9.30
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18.00
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отрезки улиц Дэн Сяопина, Пишпекской, Средней, Казакова, жилмассив «Киргизия−1» (улицы Волоколамская, Восточная, Гаражная, Самойленко)
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9.30
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18.00
2Чуйская область
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Аламединский РЭС
села Кашка-Суу (улица Ак-Тан), Малиновка, Карла Маркса (улица Молодой Гвардии), Восток (улица Энгельса), Лебединовка (улицы М.Горького, Северная, Восточная, Набережная), Дачное (улицы 3-5-я линия)
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9.00
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17.00
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Сокулукский РЭС
села Сокулук (улицы Новая, Белинского, Ленинградская), Романовка (улицы Гагарина, Заводская), Чат-Кель (улицы Украинская, Почтовая, Ленина), Новопавловка (улицы Северная, Корсаковых, Крупской, Луговая, Садовая, Фрунзе, Свердлова, Репина, Лавровых, Деповская), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Мичурина, Новая, Жукова, Жданова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничного, Дзержинского, Северная, Лесная, 1-й микрорайон)
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9.00
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17.00
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Московский РЭС
села Александровка (улица Татарская), Беловодское (улицы Северная, Красноармейская), Кыз-Моло (кошары), Спартак (улица Гагарина)
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9.00
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17.00
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Жайылский РЭС
cела Калининское (улица Бейшеналиева, 15, 17, Карла Маркса, 23-31, Калинина, 15, Ленина, 24-34, Гоголя, Жданова, Пионерская, Октябрьская, Федорова, Целинная, Шопокова, Железнодорожная, Свердлова, Космическая, Джамбула, Льва Толстого, Чайкиной), Полтавка (улицы Коминтерна, Центральная), Петропавловка (улицы Советская, Садовая)
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9.00
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17.00
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Кантский РЭС
село Дмитриевка, Дружба (улица Карла Маркса)
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9.00
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17.00