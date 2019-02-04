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Общество

5 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1Бишкек

жилмассив «Кок-Джар» (улицы Улан, Арстанбап, Кулмурзаева, Тон, Шоокум, Кок-Жайык, Кок-Жангак, Арстанбап)

9.00

17.00

жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Босого, Тон, Кок-Джар), «Алтын-Ордо» (4-7-я улицы)

9.30

12.00

отрезок улицы Юнусалиева

9.00

17.00

жилмассивы «Кара-Жигач», «44 га»

13.00

17.00

микрорайон «Восток-5», 10/4-10/7

14.00

17.00

микрорайон «Восток-5», 7

9.00

17-00

улица Гоголя, 7, 9

9.30

17.00

отрезки улиц Армейской, Кийизбаевой, Толубай-Ата

9.30

14.00

отрезок улиц Саратовской, Куюковой, Репина

9.30

17.00

отрезки улиц Панфилова, Логвиненко, Токтогула, Сагынбая Манасчи

9.00

12.00

отрезки улиц Медерова, Кожобергенова, Березовой

9.30

18.00

отрезки улиц Дэн Сяопина, Пишпекской, Средней, Казакова, жилмассив «Киргизия−1» (улицы Волоколамская, Восточная, Гаражная, Самойленко)

9.30

18.00

2Чуйская область

Аламединский РЭС

села Кашка-Суу (улица Ак-Тан), Малиновка, Карла Маркса (улица Молодой Гвардии), Восток (улица Энгельса), Лебединовка (улицы М.Горького, Северная, Восточная, Набережная), Дачное (улицы 3-5-я линия)

9.00

17.00

Сокулукский РЭС

села Сокулук (улицы Новая, Белинского, Ленинградская), Романовка (улицы Гагарина, Заводская), Чат-Кель (улицы Украинская, Почтовая, Ленина), Новопавловка (улицы Северная, Корсаковых, Крупской, Луговая, Садовая, Фрунзе, Свердлова, Репина, Лавровых, Деповская), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Мичурина, Новая, Жукова, Жданова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничного, Дзержинского, Северная, Лесная, 1-й микрорайон)

9.00

17.00

Московский РЭС

села Александровка (улица Татарская), Беловодское (улицы Северная, Красноармейская), Кыз-Моло (кошары), Спартак (улица Гагарина)

9.00

17.00

Жайылский РЭС

cела Калининское (улица Бейшеналиева, 15, 17, Карла Маркса, 23-31, Калинина, 15, Ленина, 24-34, Гоголя, Жданова, Пионерская, Октябрьская, Федорова, Целинная, Шопокова, Железнодорожная, Свердлова, Космическая, Джамбула, Льва Толстого, Чайкиной), Полтавка (улицы Коминтерна, Центральная), Петропавловка (улицы Советская, Садовая)

9.00

17.00

Кантский РЭС

село Дмитриевка, Дружба (улица Карла Маркса)

9.00

17.00
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