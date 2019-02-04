5 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек

жилмассив «Кок-Джар» (улицы Улан, Арстанбап, Кулмурзаева, Тон, Шоокум, Кок-Жайык, Кок-Жангак, Арстанбап) 9.00 17.00 жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Босого, Тон, Кок-Джар), «Алтын-Ордо» (4-7-я улицы) 9.30 12.00 отрезок улицы Юнусалиева 9.00 17.00 жилмассивы «Кара-Жигач», «44 га» 13.00 17.00 микрорайон «Восток-5», 10/4-10/7 14.00 17.00 микрорайон «Восток-5», 7 9.00 17-00 улица Гоголя, 7, 9 9.30 17.00 отрезки улиц Армейской, Кийизбаевой, Толубай-Ата 9.30 14.00 отрезок улиц Саратовской, Куюковой, Репина 9.30 17.00 отрезки улиц Панфилова, Логвиненко, Токтогула, Сагынбая Манасчи 9.00 12.00 отрезки улиц Медерова, Кожобергенова, Березовой 9.30 18.00 отрезки улиц Дэн Сяопина, Пишпекской, Средней, Казакова, жилмассив «Киргизия−1» (улицы Волоколамская, Восточная, Гаражная, Самойленко) 9.30 18.00

2 Чуйская область