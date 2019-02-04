«Безопасный город». В БГК интересуются, почему расходы не заложили в бюджет

В бюджет Бишкека на 2019 год не заложили расходы на реализацию проекта «Безопасный город». Об этом заявили на заседании постоянной комиссии по бюджету и финансам Бишкекского городского бюджета.

У первого вице-мэра Алмаза Бакетаева поинтересовались, сколько средств планируют потратить на реализацию проекта.

«Проект готовят к запуску, муниципалитет проводит работу, на него должны быть выделены деньги. Сколько потратят?» — спросил депутат Эрнис Докенов.

Алмаз Бакетаев ответил, что финансирование будет за счет трансферта из республиканского бюджета.

«Пока мы не можем сказать, какое будет расщепление, а без этого не можем определить сумму расходов», — сказал он.

Такой ответ возмутил председателя комиссии депутата Наталью Кулматову.

«Проект «Безопасный город» начался, мы тратим на него деньги из муниципального бюджета. В прошлый раз называли сумму предварительных расходов — 175 миллионов сомов. Еще тогда мы поднимали вопрос, что деньги не заложены. Спрашивали, кто даст деньги на старт. Нам ответили, что компенсируют потом за счет штрафов. Республиканский бюджет уже принят, и там данного целевого трансферта нет», — отметила он.

Алмаз Бакетаев сообщил, что трансферт заложен, но не определена сумма для города. По его словам, изначально закладывали расщепление в 30 процентов от суммы штрафов для города, и только на те перекрестки, где установлены камеры. Позднее процент снизили до 25 процентов.

«Мы также попросили, чтобы средства могли тратить и на другие перекрестки», — проинформировал он.

Наталья Кулматова предложила обратиться в Министерство экономики с письмом, что в городском бюджете не заложены средства на реализацию проекта.

«Жители просят осветить улицы, построить канализацию, школы, а мы берем деньги и направляем на «Безопасный город». Но город к этому не имеет отношения, не зарабатывает на проекте», — отметила она.

Депутат Эрнис Докенов предложил не быть простым исполнителем правительственных указов, а отстаивать собственные интересы.

Если штрафы будут собирать в городе, то должны быть поступления в казну. Иначе нам не будет хватать денег на решение городских нужд. Эрнис Докенов

«Получается, кто-то будет зарабатывать деньги, но только не местный бюджет. Деньги будут давать тем органам, которые ни копейки не вложили в подготовку проекта. Им будет поступать, а мы только обеспечивать. Такого взаимодействия между двумя бюджетами допускать нельзя, иначе правительство вообще заставит финансировать свои функциональные обязанности. Мэрия Бишкека не является членом кабмина. Не надо брать под козырек и проводить мероприятия в ущерб города», — отметил он.