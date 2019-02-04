«Безопасный город». В БГК интересуются, почему расходы не заложили в бюджет

В бюджет Бишкека на 2019 год не заложили расходы на реализацию проекта «Безопасный город». Об этом заявили на заседании постоянной комиссии по бюджету и финансам Бишкекского городского бюджета.
У первого вице-мэра Алмаза Бакетаева поинтересовались, сколько средств планируют потратить на реализацию проекта.
Алмаз Бакетаев ответил, что финансирование будет за счет трансферта из республиканского бюджета.
«Пока мы не можем сказать, какое будет расщепление, а без этого не можем определить сумму расходов», — сказал он.
Такой ответ возмутил председателя комиссии депутата Наталью Кулматову.
«Проект «Безопасный город» начался, мы тратим на него деньги из муниципального бюджета. В прошлый раз называли сумму предварительных расходов — 175 миллионов сомов. Еще тогда мы поднимали вопрос, что деньги не заложены. Спрашивали, кто даст деньги на старт. Нам ответили, что компенсируют потом за счет штрафов. Республиканский бюджет уже принят, и там данного целевого трансферта нет», — отметила он.
«Мы также попросили, чтобы средства могли тратить и на другие перекрестки», — проинформировал он.
Наталья Кулматова предложила обратиться в Министерство экономики с письмом, что в городском бюджете не заложены средства на реализацию проекта.
«Жители просят осветить улицы, построить канализацию, школы, а мы берем деньги и направляем на «Безопасный город». Но город к этому не имеет отношения, не зарабатывает на проекте», — отметила она.
Депутат Эрнис Докенов предложил не быть простым исполнителем правительственных указов, а отстаивать собственные интересы.
Если штрафы будут собирать в городе, то должны быть поступления в казну. Иначе нам не будет хватать денег на решение городских нужд.Эрнис Докенов
«Получается, кто-то будет зарабатывать деньги, но только не местный бюджет. Деньги будут давать тем органам, которые ни копейки не вложили в подготовку проекта. Им будет поступать, а мы только обеспечивать. Такого взаимодействия между двумя бюджетами допускать нельзя, иначе правительство вообще заставит финансировать свои функциональные обязанности. Мэрия Бишкека не является членом кабмина. Не надо брать под козырек и проводить мероприятия в ущерб города», — отметил он.