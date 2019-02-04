12:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Безопасный город (156)

«Безопасный город». В БГК интересуются, почему расходы не заложили в бюджет

В бюджет Бишкека на 2019 год не заложили расходы на реализацию проекта «Безопасный город». Об этом заявили на заседании постоянной комиссии по бюджету и финансам Бишкекского городского бюджета.

У первого вице-мэра Алмаза Бакетаева поинтересовались, сколько средств планируют потратить на реализацию проекта.

Читайте по теме
Все, что нужно знать кыргызстанцам о проекте «Безопасный город»
«Проект готовят к запуску, муниципалитет проводит работу, на него должны быть выделены деньги. Сколько потратят?» — спросил депутат Эрнис Докенов.

Алмаз Бакетаев ответил, что финансирование будет за счет трансферта из республиканского бюджета.

«Пока мы не можем сказать, какое будет расщепление, а без этого не можем определить сумму расходов», — сказал он.

Такой ответ возмутил председателя комиссии депутата Наталью Кулматову.

«Проект «Безопасный город» начался, мы тратим на него деньги из муниципального бюджета. В прошлый раз называли сумму предварительных расходов — 175 миллионов сомов. Еще тогда мы поднимали вопрос, что деньги не заложены. Спрашивали, кто даст деньги на старт. Нам ответили, что компенсируют потом за счет штрафов. Республиканский бюджет уже принят, и там данного целевого трансферта нет», — отметила он.

Читайте по теме
«Безопасный город». В мэрии рассказали, как будет реализовываться проект
Алмаз Бакетаев сообщил, что трансферт заложен, но не определена сумма для города. По его словам, изначально закладывали расщепление в 30 процентов от суммы штрафов для города, и только на те перекрестки, где установлены камеры. Позднее процент снизили до 25 процентов.

«Мы также попросили, чтобы средства могли тратить и на другие перекрестки», — проинформировал он.

Наталья Кулматова предложила обратиться в Министерство экономики с письмом, что в городском бюджете не заложены средства на реализацию проекта.

«Жители просят осветить улицы, построить канализацию, школы, а мы берем деньги и направляем на «Безопасный город». Но город к этому не имеет отношения, не зарабатывает на проекте», — отметила она.

Депутат Эрнис Докенов предложил не быть простым исполнителем правительственных указов, а отстаивать собственные интересы.

Если штрафы будут собирать в городе, то должны быть поступления в казну. Иначе нам не будет хватать денег на решение городских нужд.

Эрнис Докенов

«Получается, кто-то будет зарабатывать деньги, но только не местный бюджет. Деньги будут давать тем органам, которые ни копейки не вложили в подготовку проекта. Им будет поступать, а мы только обеспечивать. Такого взаимодействия между двумя бюджетами допускать нельзя, иначе правительство вообще заставит финансировать свои функциональные обязанности. Мэрия Бишкека не является членом кабмина. Не надо брать под козырек и проводить мероприятия в ущерб города», — отметил он.
Ссылка:
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчане возмущены, что на знаке «Видеоконтроль» нет надписи на госязыке
«Безопасный город». Как защитят персональные данные автовладельцев
«Безопасный город». Семь компаний готовы рассылать «письма счастья» нарушителям
«Безопасный город». По второму этапу проекта добавили еще 80 перекрестков
Перекрестки Бишкека на 80 процентов готовы к «Безопасному городу»
«Безопасный город». Камеры на трассах установили, а знаки нет
«Безопасный город». Чиновники опять тянут: просят продлить запуск еще на месяц
«Безопасный город». Правительство Кыргызстана выходит на финишную прямую
«Безопасный город». Как быть владельцам, продавшим авто по доверенности
«Безопасный город». За неуплату штрафа машины хотят отправлять на спецстоянки
Популярные новости
Автобус Бишкек&nbsp;&mdash; Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов Автобус Бишкек — Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов
Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41&nbsp;лицензией на&nbsp;месторождения Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41 лицензией на месторождения
Бизнес
Кыргызтелеком&nbsp;&mdash; провайдер госсистемы Единого реестра преступлений и&nbsp;проступков Кыргызтелеком — провайдер госсистемы Единого реестра преступлений и проступков
Опухоль головного мозга лечению поддается Опухоль головного мозга лечению поддается
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»