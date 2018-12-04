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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (222)

В суде выяснили, почему ликвидация аварии на ТЭЦ Бишкека заняла почти неделю

В Первомайском районном суде Бишкека проходит слушание по первому из четырех уголовных дел, возбужденных ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ. На скамье подсудимых семь бывших топ-менеджеров энергосектора, включая экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева.

Показания дает эксперт по ТЭК Данияр Сейитов. Он подчеркнул, что причина аварии не в том, что в котельном цехе не было стекол. По его мнению, виноваты лица, ответственные за ликвидацию аварии.

«Выяснять, что случилось, и заниматься устранением проблемы начали только 26 января вечером, тогда как неполадки на ТЭЦ произошли утром», — сказал Данияр Сейитов.

В результате потеряли время, и ликвидация последствий аварии растянулась почти на неделю.

Данияр Сейитов

Эксперт, как и допрошенные до него свидетели, подтвердил — руководство ТЭЦ ни разу не докладывало, что на объекте проблемы, поэтому и курирующие органы ничего не знали. 

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра — Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев — и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.
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