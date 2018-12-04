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Общество

В жалобах кыргызстанцев на пытки по-прежнему лидируют сотрудники милиции

В Национальный центр по предупреждению пыток за 10 месяцев 2018 года поступило 237 сообщений. Об этом на пресс-конференции рассказал его глава Нурдин Сулайманов.

По его словам, количество жалоб на пытки и жестокое обращение ежегодно увеличивается. При этом львиная доля жалоб приходится на сотрудников МВД — 85,2 процента.

Нурдин Сулайманов добавил, что Генпрокуратура, призванная проводить надзор за фактами применения пыток, представляет несколько заниженную статистику. Ее данные обычно не соответствуют цифрам центра.

Отметим, накануне журналистам стало известно еще об одном факте пыток. По подозрению в избиении задержанного арестованы трое милиционеров Ленинского РОВД Бишкека.
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