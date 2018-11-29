В Кыргызстане на счету для борьбы с коррупцией более 568,6 миллиона сомов

За четыре месяца на счет для борьбы с коррупцией поступило 568,6 миллиона сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.

Больше всего денег перечислила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями — 226,7 миллиона сомов, ГКНБ — 159 миллионов. Генеральная прокуратура перечислила 181,5 миллиона сомов, Министерство внутренних дел — 1,2 миллиона.

Заместитель генерального прокурора Нурлан Дюшембиев уточнил, что от Генпрокуратуры на счет поступило еще свыше 100 миллионов сомов. Всего ведомство перечислило 291 миллион сомов.

Напомним, что единый депозитный счет открыт 3 июля 2018 года. На него поступают средства от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.