Большегрузные машины перекрыли проезд на перевале Тоо-Ашуу. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог.

По его данным, на южной стороне перевала Тоо-Ашуу остались грузовые машины без водителей. Как предполагают дорожники, авто либо сломались, либо при въезде на перевал у них застыла летняя солярка.

Машины, оставаясь на трассе, практически загораживают одну часть проезжей части, и другие авто вынуждены ехать по встречке.

Минтранс просит всех, если нет необходимости, во избежание чрезвычайных ситуаций (лавины, заторы на дорогах) воздержаться от поездок по трассе Бишкек — Ош через перевал Тоо-Ашуу.