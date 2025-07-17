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Общество

На перевале Тоо-Ашуу начали благоустраивать территорию тоннеля

На перевале Тоо-Ашуу стартовали работы по благоустройству прилегающей территории тоннеля имени Кусеина Колбаева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, подрядная организация уже привлекла специализированную технику и начала подготовку основания дороги. Параллельно ведется ямочный ремонт, чтобы временно улучшить условия движения для автомобилистов.

Минтранса
Фото Минтранса . На перевале Тоо- Ашуу начались работы по благоустройству территории

Отмечается, что проект капитального ремонта участка трассы Бишкек — Ош предусматривает обустройство парковочных зон у въезда в тоннель, создание мест для отдыха, фотозон, а также туалетной комнаты со всеми удобствами.

Работы по укладке асфальтобетонного покрытия и благоустройству обеих сторон тоннеля планируется завершить в установленные сроки, обеспечив тем самым безопасное и комфортное движение транспорта.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336605/
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