На перевалах Тоо-Ашуу и Отмок снегопад, на Долоне и Ала-Беле ограничили движение

В связи с резким изменением погоды и снегопадом в большинстве регионов Кыргызстана Министерство транспорта и коммуникаций проводит круглосуточные работы по уборке дорог и посыпке проезжей части песком и солью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По состоянию на 9.30 8 декабря снег выпал на следующих участках:

перевал Тоо-Ашуу (трасса Бишкек — Ош);

перевал Отмок (дорога Суусамыр — Талас — Тараз).

На этих участках проезд остается открытым.

Ограничения для большегрузного транспорта

В то же время на двух перевалах действуют временные ограничения на движение большегрузов:

перевал Долон (трасса Бишкек — Нарын — Торугарт): ограничение действует сегодня с 9.00;

перевал Ала-Бель (дорога Бишкек — Ош): ограничение действует с 21.00 7 декабря.

Дополнительная информация о снятии ограничений будет предоставлена позже, отметили в министерстве.







Минтранс призывает водителей:

избегать выезда на встречную полосу;

строго соблюдать Правила дорожного движения;