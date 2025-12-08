12:23
Общество

На перевалах Тоо-Ашуу и Отмок снегопад, на Долоне и Ала-Беле ограничили движение

В связи с резким изменением погоды и снегопадом в большинстве регионов Кыргызстана Министерство транспорта и коммуникаций проводит круглосуточные работы по уборке дорог и посыпке проезжей части песком и солью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По состоянию на 9.30 8 декабря снег выпал на следующих участках:

  • перевал Тоо-Ашуу (трасса Бишкек — Ош);

  • перевал Отмок (дорога Суусамыр — Талас — Тараз).

На этих участках проезд остается открытым.

Ограничения для большегрузного транспорта

В то же время на двух перевалах действуют временные ограничения на движение большегрузов:

  • перевал Долон (трасса Бишкек — Нарын — Торугарт): ограничение действует сегодня с 9.00;

  • перевал Ала-Бель (дорога Бишкек — Ош): ограничение действует с 21.00 7 декабря.

Дополнительная информация о снятии ограничений будет предоставлена позже, отметили в министерстве.

Дорожно-эксплуатационные предприятия «Кыргызские автодороги — Юг» и «Кыргызские автодороги — Север» контролируют закрепленные территории и организуют специальные смены для уборки и посыпки инертных материалов.

Минтранс призывает водителей:

  • избегать выезда на встречную полосу;

  • строго соблюдать Правила дорожного движения;

  • обязательно менять шины на зимние вне зависимости от текущей дорожной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353772/
