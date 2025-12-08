На перевалах Тоо-Ашуу и Отмок снегопад, на Долоне и Ала-Беле ограничили движение

В связи с резким изменением погоды и снегопадом в большинстве регионов Кыргызстана Министерство транспорта и коммуникаций проводит круглосуточные работы по уборке дорог и посыпке проезжей части песком и солью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По состоянию на 9.30 8 декабря снег выпал на следующих участках:
-
перевал Тоо-Ашуу (трасса Бишкек — Ош);
-
перевал Отмок (дорога Суусамыр — Талас — Тараз).
На этих участках проезд остается открытым.
Ограничения для большегрузного транспорта
В то же время на двух перевалах действуют временные ограничения на движение большегрузов:
-
перевал Долон (трасса Бишкек — Нарын — Торугарт): ограничение действует сегодня с 9.00;
-
перевал Ала-Бель (дорога Бишкек — Ош): ограничение действует с 21.00 7 декабря.
Дополнительная информация о снятии ограничений будет предоставлена позже, отметили в министерстве.
Минтранс призывает водителей:
-
избегать выезда на встречную полосу;
-
строго соблюдать Правила дорожного движения;
-
обязательно менять шины на зимние вне зависимости от текущей дорожной ситуации.