Неуставные отношения. Правозащитники о произволе в армии

В правозащитные организации, в частности в «Кылым шамы», обратились родители молодого солдата с жалобой, что после службы в армии их сын оказался в психоневрологическом диспансере. Об этом 24.kg рассказали в организации.

По их словам, парень пошел служить в 2016 году. «Через месяц службы над ним начали издеваться, бить за то, что не мог выучить устав. Через два месяца родителям сообщили, что он заболел гриппом и находится в больнице. Мать нашла сына в психиатрической лечебнице. Через месяц его освободили от службы. Ни компенсации, ни страховки мать и сын не получили, даже пенсию не оформили. Родители отдали здорового сына, а забрали инвалида. Перед призывом он прошел медкомиссию и был совершенно здоров», — рассказала глава центра Азиза Абдирасулова и добавила, что проверит этот факт.

Пожаловался на неуставные отношения и ефрейтор войсковой части в Токмаке. Раньше он служил в Оше, и там проблем у него с сослуживцами не возникало. В Токмаке же все было по-другому. Его превратили в мальчика на побегушках. «В течение трех месяцев он только и занимался тем, что таскал спиртное и сигареты», — рассказала Азиза Абдирасулова, ссылаясь на заявление ефрейтора.

Обратившийся еще свою зарплату ни видел, о чем устно и письменно сообщил командованию, но меры не приняты. Азиза Абдирасулова

Правозащитник добавила, что изучением заявления ефрейтора занимается Национальный центр по предупреждению пыток. Он обратится в Военную прокуратуру. Обо всех фактах «Кылым шамы» уведомил Генеральный штаб.