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Общество

В Бишкеке создадут систему, которая свяжет скорую помощь и стационары

В Бишкеке хотят создать автоматизированную систему для взаимодействия Центра экстренной медицины с приемными отделениями стационаров и центров семейной медицины. Об этом сообщил портал государственных закупок.

На разработку системы планируют потратить 1 миллион сомов.

Как рассказал заведующий реанимационной службой Центра экстренной медицины Егор Борисов, система позволит обеспечить оперативную связь скорой со стационарами и поликлиниками.

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«Сейчас при госпитализации в стационар мы оформляем сопроводительный лист, а если не госпитализируем, то сигнальный. Его передаем в поликлинику. Это предлагается перевести в электронный вид. При этом бумажные копии будут сохраняться. Нововведение позволит приемным отделениям стационаров заранее получать информацию о госпитализации к ним пациента с предварительным диагнозом. В дальнейшем мы сможем узнать окончательный диагноз,  а при лечении пациента — получать обратную информацию от стационаров. Сейчас это происходит не всегда. То же касается и поликлиник. В ЦСМ смогут через веб-формы смотреть, к кому из их пациентов выезжала скорая, какую помощь оказывала, какой диагноз ставила и другую информацию», — прокомментировал он.

Егор Борисов рассказал, что внедрение системы предполагает использование мобильной и интернет-связи. «Надеемся, кто-то из мобильных операторов или интернет-провайдеров пойдет нам навстречу», — отметил он.

Ранее провели конкурс на создание автоматизированной системы управления Центра экстренной медицины. Оборудование закупили и установили. Сейчас идет доработка программного обеспечения. Предполагается, что автоматизация сократит время обработки заявок от жителей, позволит отслеживать и контролировать работу бригад на вызовах.
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