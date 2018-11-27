В Бишкеке создадут систему, которая свяжет скорую помощь и стационары

В Бишкеке хотят создать автоматизированную систему для взаимодействия Центра экстренной медицины с приемными отделениями стационаров и центров семейной медицины. Об этом сообщил портал государственных закупок.
На разработку системы планируют потратить 1 миллион сомов.
Как рассказал заведующий реанимационной службой Центра экстренной медицины Егор Борисов, система позволит обеспечить оперативную связь скорой со стационарами и поликлиниками.
Егор Борисов рассказал, что внедрение системы предполагает использование мобильной и интернет-связи. «Надеемся, кто-то из мобильных операторов или интернет-провайдеров пойдет нам навстречу», — отметил он.
Ранее провели конкурс на создание автоматизированной системы управления Центра экстренной медицины. Оборудование закупили и установили. Сейчас идет доработка программного обеспечения. Предполагается, что автоматизация сократит время обработки заявок от жителей, позволит отслеживать и контролировать работу бригад на вызовах.