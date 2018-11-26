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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека (48)

Проект детальной планировки до сих пор не внесен в Бишкекский горкенеш

Проект детальной планировки (ПДП) до сих пор не внесен в Бишкекский горкенеш для утверждения. Об этом стало известно на очередной сессии БГК. 

Мэр столицы Азиз Суракматов отметил, что за разработку документа выплачено 22 из 24 миллионов сомов. 

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«При выделении земельных участков под строительство должен быть утвержденный Генеральный план или проект детальной планировки. Этот документ не утвержден, городским кенешем оплачено 95 процентов стоимости его разработки. Прошло 4 года. И данный документ еще находится на стадии доработки. Еще полтора месяца назад собирали разработчиков института градостроительства. Они обещали внести его в ноябре-декабре на утверждение»,  отметил он. 

Напомним, план детальной планировки, обнародованный в начале марта, сразу же вызвал нарекания. Горожане опасались, что после принятия документа мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

В итоге, в апреле 2018 года проект был отправлен на доработку в НИИ градостроительства.

ПДП Бишкека разрабатывают несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.
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