Проект детальной планировки Бишкека. Вопросов меньше не становится

В Бишкекглавархитектуре прошла встреча рабочей группы по проекту детальной планировки. Об этом 24.kg сообщила руководитель ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

Правозащитница напомнила, что во время обсуждения проекта в мэрии решили провести общественную экспертизу. «Наша организация поставила этот вопрос, и нас включили в ее состав», — рассказала она.

По словам Каличи Умуралиевой, у фонда много вопросов к проекту.

«Мы спросили, почему не указана этажность зданий. Разве можно в центре города строить 24-этажные здания? Интересовались вопросом розы ветров. Так нам заявили, что высотки, наоборот, позволят хорошо продувать город. А потом сказали, что решение должны принимать архитекторы, а не общественность», — отметила глава фонда.

Для кого разрабатывают этот проект? Для горожан, чтобы нам было здесь удобно и комфортно жить, или застройщиков? Калича Умуралиева

«Мы вошли в группу, чтобы не позволить пролоббировать интересы застройщиков. Еще один момент, который вызвал вопросы. Планируется увеличить количество мест в детских садах, но за счет пристроек в многоквартирных домах на первых этажах. Но что получается? В подвалах парковка, а над ней детский сад? Вы хотите детей отравить? Как размещение детского сада будут согласовывать с другими жителями? Вопросов очень много», — отметила она.

Напомним, ПДП, обнародованный в начале марта, вызвал нарекания. Горожане опасались, что после принятия документа мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

В апреле 2018 года проект отправили на доработку в НИИ градостроительства.

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640 гектаров

ПДП Бишкека разрабатывают несколько лет. Он охватывает 3 тысячицентральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.

В Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что проект изучит межведомственная комиссия. Бишкекглавархитектура выпустила приказ о ее создании 15 ноября 2018 года.