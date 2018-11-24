Родственники обвиняемого в убийстве просят арестовать подчиненных прокурора

Родственники обвиняемого в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова требуют объективного расследования уголовного дела. Об этом 24.kg сообщила сестра арестованного Мелиса Калыкова Дариха.

По ее словам, родные опасаются, что, оставаясь на свободе, подчиненные погибшего могут оказывать давление на следствие.

Читайте по теме МВД опровергает пытки в отношении подозреваемого в убийстве прокурора

«Прокуроры попросили моего брата отвезти их на охоту, что он и сделал. До того как он приехал, домой приезжали прокуроры, спрашивали про Анарбая Мамажакыпова. Когда брат пришел, спустя некоторое время сотрудники прокуратуры его забрали. До этого прокурор Баткенского района забрал машину, а мой брат уехал со своей супругой. Когда мой брат был в ИВС, к нему никого не пускали, даже адвокатов», — рассказала Дариха Калыкова.

Она добавила, что охота велась незаконно.

«Прокуроры выезжали на охоту на двух машинах, одна из них служебная. Прокурор области, его заместители и другие сотрудники органов прокуратуры имеют табельное оружие. Они сдают спортивные нормативы, а мой брат абсолютно не спортивный. Как они могли допустить убийство?» — говорит сестра задержанного.

Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября. Тело прокурора нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника Управления капитального строительства Баткенской области. Его водворили в СИЗО Оша на два месяца.