МВД опровергает пытки в отношении подозреваемого в убийстве прокурора

Подозреваемого в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова никто не пытал. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что после задержания Мелиса Калыкова во всех следственных действиях, проводимых сотрудниками МРУ МВД, принимал участие заместитель начальника УВД Баткенской области и никто задержанного не избивал.

Кроме того, до начала допроса было проведено медицинское освидетельствование подозреваемого, где указано, что Мелис Калыков получил телесные повреждения еще до задержания.

«В ходе предварительного расследования установлено, что телесные повреждения Калыков получил в драке с облпрокурором. В настоящее время подозреваемый содержится в СИЗО Оша, уголовное дело расследуется межрегиональным управлением МВД КР. Информация об избиении милиционерами подозреваемого Мелиса Калыкова не соответствует действительности», — прокомментировали в МВД.

Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября. Тело прокурора нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника Управления капитального строительства Баткенской области. Подозреваемый заявил о пытках со стороны правоохранительных органов.