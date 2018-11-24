В Бишкеке построят три путепровода. В мэрии считают, что это уменьшит пробки

В Бишкеке планируют построить три путепровода через железную дорогу. Об этом сообщил глава столичного муниципалитета Азиз Суракматов.

По его словам, одна из причин пробок — разделение городской транспортной системы линией железной дороги.

«В Бишкеке путепроводы есть только по проспекту Манаса, бульвару Молодой Гвардии, улицам Байтика Баатыра, Ибраимова, 7 Апреля и Чолпон-Атинской. Остальная часть городской транспортной инфраструктуры практически уперлась в линию железной дороги. Для разгрузки центральных улиц прорабатывается вопрос проектирования и строительства трех путепроводов через железную дорогу по улицам Суюмбаева, Исанова и Уметалиева», — сказал мэр.

Азиз Суракматов добавил, что мэрия прорабатывает вопрос строительства двух путепроводов для обеспечения беспрерывного движения автотранспорта через железную дорогу на месте существующих переездов по улицам Панфилова и Логвиненко.