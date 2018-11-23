Передачу Бишкекглавархитектуры Госстрою обсуждают депутаты БГК

Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Кыргызстан» Наталья Кулматова на очередной сессии предложила обжаловать постановление правительства, которым Бишкекглавархитектуру передали Госстрою.

Она напомнила, что в 2015 году ведомство передано муниципалитету, а Фонду по управлению госимуществом поручено в двухнедельный срок передать имущество на баланс города.

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«В 2018-м это постановление кабмина признается недействительным. Это нарушение закона о муниципальной собственности. Наше имущество без согласия БГК, без одобрения в одностороннем порядке должно передаться другому госоргану. Если мы сейчас не обжалуем данное постановление, с нашей стороны это будет халатное отношение. У нас забирают целую структуру. Как мы можем решать вопросы градостроительства, благоустройства, когда регулирующее ведомство находится не на балансе города? Почему его в свое время нам передали? Город, депутаты, мэрия не могли выполнять обязательства, потому что Бишкекглавархитектура не подчинялась, не развивалась, у нее было много долгов. Мы за три года сделали из нее предприятие, приносящее реальную пользу. Как только мы все выровняли, как только оно стало конфеткой, его решили у нас забрать», — сказала Наталья Кулматова.

Депутат от фракции «Кыргызстан» Кубанычбек Конгантиев отметил, что правительство имело право отменить свое ранее принятое постановление.

«Что касается передачи имущества, то в документе это носит рекомендательный характер», — подчеркнул он.

Народный избранник предложил создать рабочую группу по обсуждению данного вопроса.