Суд Аскарбека Шадиева. Деньги выдавали под отчет Арсену Закирову

Бывший заведующий отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента Кыргызстана Арсен Закиров отвозил премию имени Чингиза Айтматова в Санкт-Петербург, чтобы вручить ее лауреату, выбранному Межпарламентской ассамблеей. Такие показания в суде дали сотрудники аппарата Жогорку Кенеша.

По словам свидетелей, деньги на премию ежегодно закладывали в бюджет парламента. Арсен Закиров получал их под отчет. Однако в последний раз отчитаться не смог.

Суд допросил экс-управделами Жогорку Кенеша Курманбека Талантбек уулу. Он показал, что письмо на имя торага о выделении премии подписал он. Позже выяснилось, что аналогичное письмо поступило спикеру и от депутата Жогорку Кенеша Аскарбека Шадиева.

«В письме содержалась просьба выделить $30 тысяч на премию Чингиза Айтматова наличными. В ходе подготовки отчета ЖК я встретился с сотрудником международного отдела Бакытом Асангуловым. Он сказал, что премии не было. В начале сентября Арсен Закиров требовал срочно выделить деньги и угрожал, что будет жаловаться на меня», — рассказал Курманбек Талантбек уулу.

Аскарбека Шадиева подозревают в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, он, будучи главой парламентского комитета по международным делам, указал недостоверную информацию о том, куда исчезли $30 тысяч (премия имени Чингиза Айтматова, вручаемая МПА СНГ). Заведующий отделом этого комитета Арсен Закиров арестован. Аскарбек Шадиев сбежал из республики и объявлен в международный розыск. Суд проходит без обвиняемого.