Как устроиться в крупную международную компанию и не стать рабом

Работа в крупной международной компании — мечта многих. Но что делать, если у вас нет опыта работы или нужной специальности? Неужели доступ к вакансии мечты закрыт? На самом деле это не так. Устроиться на хорошее место все равно можно.

О том, как это сделать, 24.kg рассказала HR-эксперт, аналитик компании «Дмитрий Чуприна & Партнеры» Елена Машукова.

1 Какими качествами нужно обладать, чтобы устроиться на работу в крупную международную компанию? Самое главное — профессионализм. Вы должны понимать, что в международных компаниях весьма серьезные требования к качеству менеджмента или специализации.

2 Как сразу понять, что меня ждет? В международных компаниях есть так называемый description (описание). Это то, что конкретно от вас ожидают и что будете делать. Если вы не оправдали надежд, то все может закончиться печально. Темп работы слишком быстрый. Международные компании достаточно большие. Чтобы сделать свою работу, нужно будет наладить множество личных связей.

3 А если у меня нет опыта работы? Если нет опыта, но есть мечта, все равно можно попасть на работу в международную компанию. Например, на стажировку. Международные их часто проводят. Это вам будет стоить двух-трех месяцев. Даже если вас не возьмут туда, это хорошая школа и опыт, чтобы начать работать.

4 Как быть, если я очень хочу работать по этой специальности, а образование у меня совсем другое? Образование и специальность сейчас так жестко не связаны. Конечно, остаются профессии, которые требуют обязательного образования. Но сейчас много специалистов в той же, например, системе HR, которые не учились психологии и управлению человеческими ресурсами, но преуспели в профессии.

5 Что тогда нужно делать? Просто начинать работать по этой специальности и учиться. Сейчас много различных тренингов, вебинаров, международных школ. Если есть мечта овладеть какой-то профессией, легко можно переквалифицироваться.

6 Что важнее — опыт работы или образование по нужной специальности? Опыт. Работодатель должен видеть, как крепли ваши навыки, как вы овладевали новыми специальностями, брали на себя ответственность.

7 Как правильно составить резюме, чтобы меня точно позвали на работу? Нужно обязательно указать, на какую профессиональную должность вы хотите попасть. Если закидываете резюме без цели, по принципу «лишь бы взяли», это производит плохое впечатление. Кроме того, необходимо сопроводительное письмо: почему именно в этой компании и на этой должности хотите работать. Попытайтесь написать искренне. Опыт работы нужно выстраивать в хронологическом порядке. Обязательно нужно указать, на какой должности работали, ваши обязанности и результаты.

8 А есть то, чего лучше не писать в резюме? Пожалуйста, на пишите в личном: коммуникабельность, пунктуальность, ответственность. Это уже набило оскомину и не несет никакой информации. Лучше напишите пару фактов, которые раскроют вас.

9 Как подготовиться к собеседованию? Какие документы с собой взять? У вас обязательно должны быть резюме и мотивационное письмо. Нужно показать весь энтузиазм и позитивный настрой, потому что личные качества сейчас играют даже большую роль, чем профессиональный опыт. Рассказывайте о себе, о том, как вы работали с коллегами, не якайте, демонстрируйте готовность к изменениям, гибкость. Рассказывайте истории, которые иллюстрируют тот или иной вопрос специалиста HR-отдела.

10 А если я приду на собеседование в рваных джинсах, меня возьмут на работу? Если придете в таком виде в издательство на должность креативного директора, то вас точно возьмут. А вот в костюме вы там придетесь не кстати. Если вы идете в банк, то нужна офисная одежда. Если устраиваетесь на работу в кафе, то уместна будет одежда в демократическом стиле. В любом случае вы должны выглядеть опрятно, включая голову. Одежда должна быть чистой, от вас должно приятно пахнуть. Первое впечатление еще никто не отменял.

11 Какие могут быть каверзные вопросы при собеседовании? Как на них отвечать? Вас могут спросить: «А какие негативные черты характера вы могли бы в себе отметить?» Когда соискатель говорит, что у него нет негативных качеств, этому можно верить с трудом. Будьте готовы к такому вопросу, заранее определите такие качества, которые вроде вам в минус, но в итоге все равно сыграют в плюс.

12 Что это может быть? Можно признаться, что вы иногда увлекаетесь и можете засидеться над задачей долгое время. Или можно сказать: «Иногда я опаздываю, но работаю серьезно над этой проблемой, всегда готов компенсировать работодателю упущенное время». Вас могут попросить рассказать о своих неудачах. Не переживайте, не стоит бояться рассказывать об этом.

13 А что такое стресс-интервью? Это один из методов собеседования. Задают вопросы о личной жизни, начинают относиться пренебрежительно, происходит что-то непонятное, и вы чувствуете в этом угрозу. Не напрягайтесь, оцените ситуацию. Если это обычный стиль поведения сотрудников компании, то вы это скоро поймете. Демонстрируйте стойкость, невозмутимость, неизменную доброжелательность, не обижайтесь на нападки, не старайтесь «укусить» в ответ.

14 Уместно ли спрашивать на собеседовании о размере зарплаты, выходных и дресс-коде? Нужно обязательно спросить и уточнить все условия на берегу. Если вы мамочка с маленькими детьми, то вряд ли вам понравится шестидневка. И обнаружить это после выхода на работу — крайне непрофессионально. Вопросы задавать надо. Это производит хорошее впечатление, так как показывает, что кандидат хочет точно убедиться — это та компания, где он хочет работать.

15 Часто на работу берут с испытательным сроком. Каким он может быть максимально и почему я могу его не пройти? Он может быть от двух недель до двух месяцев. Обычно на это время даются задания. Если вы не выдали тех результатов, которых от вас ожидали, можно не пройти. Иногда задачи могут быть от вас скрыты. Не нужно сидеть и ждать, пока вас оценят непонятно по чему. Нужно в начале испытательного срока у своего наставника или у сотрудника HR-отдела попросить план, по которому вам нужно двигаться, узнать у руководителя, по каким параметрам вас будут оценивать.

16 А что делать, если я не согласен с тем, что мой испытательный срок провалили? Могу ли я доказать, что работодатель не прав? Если говорят, что что-то было не так, не надо думать, что это происки врагов или вселенский заговор против вас. Ваша задача — максимально усвоить урок, получить обратную связь, чего не хватило работодателю.



Можно, конечно, воевать, пытаться доказать свою правоту. Но потом вам будет некомфортно работать в компании.

17 Я подхожу на должность по всем параметрам. Но после собеседования мне почему-то отказывают. С чем это может быть связано? В резюме отражен профессиональный опыт. Скорее всего, это первое, о чем вас будут спрашивать. Если вы подходите по параметрам, но вам отказывают, обратите внимание на личные качества, на то, как вы их демонстрируете. Работодатель ценит энтузиазм. Это самая дорогая эмоция в бизнесе. Поэтому важно, чтобы желание сделать добро компании прямо светилось в ваших глазах.

18 А можно спросить, почему меня не взяли? Конечно. Да, работодатель иногда отвечает уклончиво, но все равно можно добиться обратной связи. Пусть хотя бы намекнут, в какую сторону двигаться и над чем работать.

19 Стоит сразу оговаривать условия, на которых мне будет комфортно работать, или нужно подождать и выдвинуть требования через, скажем, полгода? Важно, чтобы вы пришлись ко двору корпоративной культуре компании. Придите на собеседование чуть раньше, понаблюдайте за тем, как работают сотрудники. Если так сделать не получится, задавайте вопросы: что приветствуется в компании, какие ценности есть, принято ли засиживаться до позднего вечера, работать в выходные, вместе что-то делать. Это позволит определиться, насколько вам будет комфортно.