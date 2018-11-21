Строительство дорог. Министр транспорта о проблемах и перспективах

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов в интервью 24.kg рассказал о платных дорогах, новом асфальте и сложностях с дорогами Балыкчи — Корумду и Бишкек — Кара-Балта.

— В последнее время активно муссируются слухи, что часть дорог в Кыргызстане будет платной. Это правда?

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— Пока говорить о введении платы рано. Сейчас мы только приводим в соответствие все нормативно-правовые акты. Только после завершения этого этапа будем обсуждать, с каких дорог начнем. Специально создана группа, которая работает. Документы ушли в правительство на согласование. Средств не хватает, нам нужно вводить платные дороги. Возможно, это будут проекты в рамках государственно-частного партнерства, уже есть несколько обозначенных вариантов.

— Можете сказать, какие дороги могут стать платными?

— Хочу заверить: речи о том, что платными могут стать действующие дороги, нет. Сначала нужно создать альтернативу.

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— То есть платной может стать альтернативная дорога север — юг?

— Возможно. Но этот вопрос не в компетенции Министерства транспорта и дорог. Это будет определять правительство.

— В этом году Минтранс использует новое покрытие при ремонте дорог. Автолюбители отнеслись к нему, мягко говоря, скептически. Оно действительно такое долговечное?

— Мы провели анализ, в каких странах какую используют асфальтобетонную смесь. Оказалось, что тот же Казахстан использует щебеночно-мастичную смесь уже 10 лет. Сами, думаю, видели, какие там дороги. Россия работает уже более 15 лет, Германия — с 1967-го. К нам этот вид асфальтобетона пришел недавно. Автором разработки стал «Кыргыздортранспроект». Альтернативную дорогу север — юг полностью укладывает он.

Новый вид асфальтового покрытия в 1,6 раза дает больше плотности, в 1,5 раза дольше служит, более устойчив к нашим перепадам температуры и образованию трещин. Жамшитбек Калилов

Ведь у нас даже на многих новых дорогах такое бывает: только положили асфальт, а на следующий год уже образовались трещины.

— Когда можно оценить качество?

— Пройдет 3-5 лет, и тогда можно будет сравнить, какой вид асфальта лучше. Говорить о том, что новый вид хуже, потому что там крупные камни, неправильно. Подбирается специальный состав щебня, песка и вяжущих материалов, который потом и укладывается. Визуальная шероховатость этого покрытия ни о чем не говорит.

— Давайте поговорим о ремонте и строительстве дорог. Когда завершится строительство альтернативной дороги север — юг?

— Сейчас ведутся работы по двум фазам. По первой — асфальтовые работы завершены на 95 процентов. Ведутся тоннельные работы, по ним есть отставание. Но уже составлен график, по которому работает подрядчик. По второй фазе земельные работы выполнены на 80-90 процентов, возводятся эстакадные мосты. Третья фаза поделена на три участка, по одному отбор подрядчика уже завершился, по второму завершается. По третьему участку в начале следующего года закончим отбор подрядчика.

433 километра альтернативной дороги север — юг полностью покрыты финансированием, к 2022 году планируется завершить проект.

— Это проблемный проект. Каждый раз подрядчик создает нам трудности. У него практически нет оборотных средств. Даешь деньги — работает, не даешь — не работает. До 20-го километра мы уложим асфальт, где-то два слоя, где-то один слой. В следующем году продолжим, но, скорее всего, полностью работы на этом участке мы не завершим. Возможно, асфальт уложим полностью, а остальные работы выполним позже.

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— Уже есть договоренность о ремонте дороги от Корумду до Каракола за счет средств Исламского банка развития. А как быть с южным берегом?

— Там тоже планируем ремонтировать трассу. Сейчас ищем инвесторов. Мы ведем предварительные переговоры с Южной Кореей о выделении грантовых средств на подготовку ТЭО проекта. С началом нового сезона мы эту работу продолжим, потому что есть специальная программа развития туризма в этой области. А какой может быть туризм без дороги?

— С чем связано отставание от графика при реконструкции трассы Бишкек — Кара-Балта?

— Все из-за густонаселенности этой территории. В одной стороне работают строители, а по второй едут машины. Кроме того, там много пересеченных дорог. Практически каждые 20- 30 метров — какое-либо пересечение дороги. Это тоже отражается на скорости работ.

Для того чтобы избежать повреждения близлежащих домов, мы полностью исключили вибрацию катка при укладке основания дороги. И если с вибрацией каток по одному и тому же следу проходил 5-6 раз, то теперь 10-12 раз. Жамшитбек Калилов

Еще одна причина задержки — карьеры. Мы потеряли много времени при согласовании вопроса о предоставлении земель для создания карьеров с местными властями. Все это дало отрицательный эффект.

— То есть вовремя дорогу не построят?

— Нет, так говорить не стоит. Сейчас все проблемы решены: карьеры выделены, завод построен, техника мобилизована, людские ресурсы есть. До конца года график работы должен быть выполнен. Считаю, что у нас с этим проектом больших проблем не будет.

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— А откажется ли когда-нибудь Кыргызстан от донорских средств для строительства дорог?